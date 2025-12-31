قىتايدا بالىق اۋلاۋ فەستيۆالى باستالدى
قىتايدا قىسقى بالىق اۋلاۋ فەستيۆالى باستالدى. بۇل كۇندەرى حالىق مۇز قاتقان كولدەرگە شىعىپ جاپپاي اۋ تارتادى. ءبىر دەگەندە توننا-توننا بالىق شىعارىلادى.
وسى كورىنىستى تاماشالۋعا قىتايدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرى مەن شەتەلدەردەن مىڭداعان ساياحاتشى ارنايى كەلەدى. وسىلايشا بالىقشىلار كۇندەلىكتى تىرلىكتى تۋريزمگە اينالدىرىپ وتىر. بيىلعى ماۋسىمنىڭ اشىلۋى كەزىندە جىلدىڭ رەكوردى ورنادى. ولار اۋدى ءبىر تارتقاندا 30 تونناعا جۋىق بالىق شىعاردى. اۋلانعان بالىق مۇز ۇستىندەگى جارمەڭكەدە ساۋدالانادى. ءتۇرلى تاعام ازىرلەنىپ، جىلجىمالى مەيرامحانالاردا ساتىلادى. ءداستۇرلى ءىس- شارا ۇلتتىق ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرا تىزىمىنە ەنگىزىلگەن.
سيۋي ۆەن، ساياحاتشى:
- وسىنشاما كوپ ءارى ۇلكەن بالىقتاردى كورگەن ەمەسپىن. اناۋ ءۇيىلىپ جاتقاننىڭ ءبارى بالىق. اۋلاۋ ءتاسىلى ءوز الدىنا بولەك ءراسىم. بۇل كەرەمەت كورىنىس. اشىق اسپان استىندا سەرۋەندەپ سولتۇستىكتىڭ سۋىعىن سەزىنۋ ءۇشىن ارنايى كەلدىم.
