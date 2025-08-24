قىتايدا بالاباقشالار تەگىن بولادى
بۇدان بىلاي قىتايدا مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ تەگىن بولادى. قازىر زاڭ كۇشىنە ەندى. الداعى كۇز ايلارىنان باستاپ ميلليونداعان بالا اقىسىز تاربيەلەنەدى.
مۇنداي رەفورما كورشى ەلدە بۇرىن- سوڭدى بولماعان. بۇعان نە تۇرتكى بولدى؟ مەملەكەتتىڭ مۇددەسى قانداي؟ قىتاي ۇكىمەتى بۇل قادامعا ەلدەگى دەموگرافيالىق احۋالعا بايلانىستى بارۋعا ءماجبۇر. ويتپەسكە امال جوق. بالا تۋۋ دەڭگەيى تومەندەپ كەتكەن. كەيىنگى بەس جىلدا سابيلەردىڭ دۇنيەگە كەلۋ كورسەتكىشى 12 ميلليونعا دەيىن ازايدى. سالدارىنان 41 مىڭعا جۋىق بالاباقشا جابىلىپ قالدى.
دەموگراف ماماندار دابىل قاعىپ ەل بيلىگى بۇل ماسەلەنى ەرەكشە نازارعا الدى. جاستارى بالالى بولۋعا اسىقپايدى. وعان ءتۇرلى فاكتورلاردىڭ اسەرى بار. سولاردىڭ ءبىرى قاراجات. جۇرگىزىلگەن تالداۋعا سايكەس ەلدە بالا تۋىپ، ونى تاربيەلەپ جەتكىزۋ قيىن. تىم قىمبات. بيلىك وسىنى ەسكەرىپ ءتۇرلى رەفورمالار جاساي باستادى. قىتايلار مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدى تەگىن ەتىپ، وسى ارقىلى اتا- انالاردىڭ قالتاسىنا تۇسەتىن قارجىلاي سالماقتى ازايتپاق. ءبىراق مەكتەپكە دەيىن تەگىن ءبىلىم بەرۋ ساياساتى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گو تينتين مالىمدەدى.
گو تينتين، ق ح ر قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى:
- بالا كۇتىمى جانە ءبىلىم بەرۋ جەڭىلدەيدى. بۇل حالىققا تۇسەتىن قارجىلىق سالماقتى ازايتىپ مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋدەگى قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان شەشىم. الايدا وسىدان كەيىن بالاباقشالاردىڭ تابىسى قىسقارايىن دەپ تۇر.
بۇل دا قوعامدا ءبىرقاتار ماسەلەلەردى تۋعىزدى. تالداي كەلە تولەمنەن بوساتىلعان كۇننىڭ وزىندە مەملەكەت مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرەتىن مەكەمەلەردىڭ شىعىنىن سۋبسيديالاپ بەرەدى. باستاپقىدا 12 ميلليون بالا قامتىلادى. ولار بالاباقشالاردى ءتامامدايتىن جوعارى توپتاردى بىتىرەتىن بالالار. جاڭا جۇيە بۇكىل ەل اۋماعىندا كۇز ايلارىنان باستاپ جۇزەگە اسادى. تۇپكى ماقسات ەلدەگى بالا تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋعا نەگىزدەلىپ وتىر.
