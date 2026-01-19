قىتايدا بالا كۇتىمى قىزمەتتەرى قولجەتىمدى ءارى ساپالى بولا باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار شارالار قابىلداندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل شارا بيۋدجەتتەن بولىنەتىن قارجىنى ارتتىرۋدان باستاپ، قىزمەت كورسەتۋ ستاندارتتارىن جەتىلدىرۋگە دەيىن قامتيدى. وسىلايشا ەلدە بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىنىڭ جاي عانا «قولجەتىمدى بولۋىنان» «جوعارى ساپالى بولۋىنا» باسىمدىق بەرىلىپ وتىر.
قازىرگى تاڭدا قىتايدا بالا كۇتىمىمەن اينالىساتىن 126 مىڭ مەكەمە بار، ولاردا جالپى سانى 6,66 ميلليون ورىن قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا تولىق كۇندىك بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىنىڭ ورتاشا قۇنى 29 پايىزعا تومەندەگەن، بۇل وتباسىلاردىڭ قارجىلىق جۇكتەمەسىن ەداۋىر جەڭىلدەتتى.
بالا كۇتىمى قىزمەتتەرى قولجەتىمدى بولا تۇسكەن سايىن، بۇكىل قىتاي بويىنشا ولاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا شارالار قابىلدانىپ جاتىر. مىسالى، قىتايدىڭ شىعىسىنداعى ءىرى قالا شاڭحايدا وتباسىلارعا ۋاقىتشا جانە ساعاتتىق بالا كۇتىمى قىزمەتىن الۋىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن شاعىن اۋداندار دەڭگەيىندە بالاباقشالارمەن تولىق قامتۋدى قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلىپ وتىر.
ال قىتايدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى چەندۋ قالاسىندا ستاندارتتالعان ءارى رەتتەلەتىن جۇمىس جۇيەسىن ىلگەرىلەتۋ جۇمىستارى ىستەلىپ جاتىر، سونىمەن قاتار «ينتەللەكتۋالدى بالا كۇتىمى» اتتى ءوز برەندى قالىپتاستىرىلىپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا توعىز پروۆينتسيادا بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىن سۋبسيديالاۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلگەن، ال 1315 ۋەزدە مەكەمەلەر سالۋعا ارنالعان سۋبسيديالار مەن اعىمداعى قىزمەتتى قارجىلاندىرۋ سياقتى قولداۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ بالا كۇتىمى قىزمەتتەرى تۋرالى زاڭ جوباسى 14-شاقىرىلىمداعى بۇكىلقىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ 19-سەسسياسىندا ءبىرىنشى وقىلىمعا ۇسىنىلدى.
اتالعان زاڭ جوباسى مەكەمەلەردى ليتسەنزيالاۋ، پەرسونالدى باسقارۋ، ۇدەرىستەردى باقىلاۋ جانە توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ سياقتى سالالاردا قاتاڭ كەشەندى ستاندارتتاردى بەلگىلەيدى. بۇل بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن جان- جاقتى قامتاماسىز ەتىپ، قىتايلىق اتا-انالاردى الاڭداتاتىن ماسەلەلەردى ءتيىمدى تۇردە شەشۋگە باعىتتالعان.
قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى جاريالاعان قۇجاتقا سايكەس، 2026-2030 -جىلدار ارالىعىندا ەلدە سۋبسيديالاناتىن بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىن كورسەتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبالار مەن تاجىريبەلەر كەڭەيتىلەدى، قوعامدىق بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىنە، كىرىكتىرىلگەن ياسليلەرگە جانە بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىنە قولداۋ كورسەتىلەدى، سونداي-اق ءتيىستى جۇيەلەردى جەتىلدىرۋ بويىنشا قادام جاسالادى.
ق ح ر مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بالا كۇتىمى قىزمەتتەرىن ودان ءارى جاقسارتۋ ءۇشىن قىتاي بۇل سالاعا بىلىكتى مامانداردى كوبىرەك تارتۋدى جوسپارلاپ وتىر جانە ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى قامتيتىن جان-جاقتى قاداعالاۋ تەتىكتەرىن قالىپتاستىرادى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى اشىلعانى بەلگىلى بولعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا