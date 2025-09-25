قىتايدا اي توپىراعىنان كىرپىش جاساۋعا ارنالعان اپپارات جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق عالىمدار الەمدە العاش رەت اي توپىراعىنان قۇرىلىس كىرپىشتەرىن جاساۋعا ارنالعان اپپاراتتىڭ پروتوتيپىن جاساپ شىعاردى. بۇل قۇرىلعى حەفەيدە وتكەن الەمدىك وڭدەۋ ونەركاسىبى كونفەرەنتسياسىندا تانىستىرىلدى، دەپ جازدى «شينحۋا» اگەنتتىگى.
اقپاراتقا سايكەس، اپپارات كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيدى. ارنايى پارابولالىق رەفلەكتور كۇن ساۋلەلەرىن فوكۋستاپ، ولاردى وپتوۆولوكوندى كابەل ارقىلى بالقۋ نۇكتەسىنە جەتكىزەدى. قۇرىلعىنى جاساعان اي الىس عارىش زەرتتەۋ زەرتحاناسىنىڭ (DSEL) ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جۇيە 1000 گرادۋس تەمپەراتۋراعا دەيىن قىزادى جانە كۇن ساۋلەسىن 3000 ەسە كۇشەيتەدى. بۇل ايدىڭ بەتىندە جاتقان ۇساق تاستار مەن توپىراق - رەگوليتتى بالقىتىپ، ونى بەرىك كىرپىشتەرگە اينالدىرۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى.
ايدا قۇرىلىس ماتەريالدارىن تىكەلەي ءوندىرۋ عالىمدار ءۇشىن ايداعى تۇراقتى ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋدىڭ باستى شارتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. بۇل ءادىس جەردەن تاسىمالداۋ شىعىندارىن بارىنشا ازايتا وتىرىپ، جولدار، قونۋ الاڭدارى مەن ستانتسيا ەلەمەنتتەرىن سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇرىلعىنىڭ سوڭعى نۇسقاسىن جاساۋ الدىندا ينجەنەرلەر ءتۇرلى جاساندى اي توپىراعى قوسپالارىمەن اۋقىمدى سىناقتار جۇرگىزىپ، اپپاراتتىڭ ايداعى ناقتى جاعدايدا جۇمىس ىستەۋ سەنىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە تىرىسقان.
تانىستىرىلعان پروتوتيپ قىتايدىڭ حالىقارالىق اي زەرتتەۋ ستانتسياسىن قۇرۋ باعدارلاماسىنىڭ بولىگى ەكەنى ايتىلدى. بۇل جوبانىڭ ماقساتى - 2035 -جىلعا دەيىن ايدىڭ وڭتۇستىك پوليۋسىندە سۋ مۇزى قورلارى تابىلعان ايماققا بازالىق كەشەن سالۋ. قۇرىلىس جوباسىنىڭ ەكىنشى، كەڭەيتىلگەن كەزەڭى 2040 -جىلدارى جوسپارلانعان. وسى ۇزاق مەرزىمدى ايدى يگەرۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ايدا اۆتونومدى قۇرىلىس جۇرگىزۋگە ارنالعان تەحنولوگيالاردى دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە ايدا كىرپىش جاساۋ زاۋىتىن قۇرۋ، اسا ماڭىزدى بولىپ وتىر.
العاشقى كەزەڭدە ايدا بازالىق كەشەن سالۋ جوسپارلانعان، بۇل 2035 -جىلعا دەيىن جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس. كەيىنىرەك، 2040 -جىلدارى ستانتسيا كەڭەيتىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعارعان ەدى.