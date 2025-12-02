قىتايدا اتموسفەرادان سۋ جيناۋ جۇيەسى جاسالدى
استانا. KAZINFORM - شاڭحايلىق ينجەنەرلەر اتموسفەرالىق ىلعالدان اۋىز سۋ ءوندىرۋدىڭ جاڭا جۇيەسىن تانىستىردى. بۇل ازىرلەمە سۋ تاپشىلىعىنا تاپ بولعان ايماقتار ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى شەشىم رەتىندە قاراستىرىلادى، دەپ حابارلايدى China Daily.
جۇيە كوندەنساتسيا جانە ءسىڭىرۋ ادىستەرىن، سونداي-اق جىلۋ سورعىسىن بىرىكتىرەدى. بۇل ءتاسىل ءتىپتى جوعارى تەمپەراتۋرا مەن تومەن ىلعالدىلىقتاعى ايماقتاردى قوسا العاندا، قيىن كليماتتا دا سۋ جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
يننوۆاتسيالىق جۇيەنى شاڭحايداعى AtmosWell كومپانياسى شاڭحاي جياۋتۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماشينا جاساۋ مەكتەبىنىڭ زەرتتەۋلەرى نەگىزىندە ازىرلەدى. ينجەنەرلەر جوبا قىتايدىڭ اتموسفەرالىق سۋ جيناۋدىڭ جەتەكشى ازىرلەۋشىسى بولۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
تانىستىرىلعان اۆتونومدى ستانتسيا كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيدى جانە ينفراقۇرىلىمعا قوسىلۋدى قاجەت ەتپەيدى. ونى شاعىن اۆتوبۋس ايالداماسىمەن سالىستىرۋعا بولادى جانە 15 تەن 40°C قا دەيىنگى تەمپەراتۋرادا جانە 35 تەن 99 پايىزعا دەيىنگى ىلعالدىلىقتا جۇمىس ىستەي الادى. ول كۇنىنە 50 ليترگە دەيىن اۋىز سۋ وندىرە الادى.
كومپانيا سونىمەن قاتار ارالدارداعى قوناقۇيلەر مەن شاعىن قاۋىمداستىقتارعا ارنالعان تاۋلىكتىك ونىمدىلىگى 1600 ليترگە دەيىنگى ءىرى قوندىرعىنى جاساپ شىعاردى. جەلى كەڭسەلەر مەن تۇرعىن ۇيلەرگە ارنالعان ىقشام قوندىرعىلارمەن تولىقتىرىلعان.
شاڭحاي عىلىم جانە تەحنولوگيا كوميسسياسىنىڭ جوعارى تەحنولوگيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى چجاو يسين جاڭا تەحنولوگيا شالعاي اۋدانداردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە قالالىق سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن نىعايتۋ ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شەشىمدەردى ازىرلەۋ قىتايدا ەنەرگيا ۇنەمدەيتىن جانە ەكولوگيالىق تازا تەحنولوگيالاردى ىلگەرىلەتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعارعانىن حابارلاعان ەدىك.