قىتايدا پاركينسون اۋرۋىن ەرتە انىقتايتىن ج ي سكرينينگى ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي جياوتۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى قىتايداعى ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ سويلەۋ قابىلەتىنىڭ بۇزىلۋىن انىقتايتىن العاشقى ينتەللەكتۋالدى جىلدام سكرينينگتىك جۇيەنى تانىستىردى، دەپ حابارلايدى TV BRICS.
جۇيە - نيەۆرولوگيالىق جانە كوگنيتيۆتى اۋرۋلاردى، سونىڭ ىشىندە پاركينسون اۋرۋى، دەمەنتسيا جانە ينسۋلتتىڭ سالدارىن ەرتە كەزەڭدە انىقتايدى.
چان حۋەي باستاعان توپ پاتولوگيالىق لينگۆيستيكا جانە تىلدىك تەستىلەۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەردى پايدالاندى. عالىمدار تاپسىرمالار مەن باعالاۋ جۇيەسىن قامتيتىن پلاتفورما قۇردى. قاتىسۋشىلار اۋديو ماتەريالدار بويىنشا سۇراقتارعا جاۋاپ بەرىپ، ۇسىنىلعان سۋرەتتەردى سيپاتتاۋى كەرەك. تەست شامامەن 7 مينۋت ۋاقىتتى الادى، سودان كەيىن ناتيجەنى شىعارىپ بەرەدى.
عالىمداردىڭ بۇل جۇمىسى مەديتسينالىق مەكەمەلەردە، قارتتارعا ارنالعان ورتالىقتار مەن قارتتار ۇيلەرىندە ادەتتەگى جوسپارلى تەكسەرۋ كەزىندە قولجەتىمدى. سونداي-اق ونى ءار وتباسىنداعىلار پايدالانا الادى. تەستىلەۋدى سمارتفوننان، پلانشەتتەن نەمەسە كومپيۋتەردەن وتۋگە بولادى. بۇل جۇيە قازىر قىتايداعى اۋرۋحانالاردا پيلوتتىق جوبا رەتىندە ەنگىزىلگەن.
نورماتيۆتىك بازانى جاساۋ ءۇشىن عالىمدار 50 مەن 79 جاس ارالىعىنداعى مىڭنان استام تۇرعىننىڭ دەرەگىن جيناقتاعان. تەستتىك تالداۋدا جاسى، ءبىلىمى، تانىمدىق ەرەكشەلىكتەرى، جىنىسى، كاسىبى جانە ديالەكتىسى ەسكەرىلدى.
چان حۋەيدىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا پايدالانۋشىلار تەستتىڭ بىرنەشە تۇرىنەن ءوتۋى ءۇشىن سۇراقتار بازاسىن كەڭەيتۋ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە مۇگەدەكتىك دارەجەسىن انىقتاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.