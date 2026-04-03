قىتايدا الەمدەگى ەڭ ءىرى قادالى نەگىز قاعاتىن كەمە پايدالانۋعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جياڭسۋ پروۆينسياسىندا الەمدەگى ەڭ ءىرى قادالى نەگىز قاعاتىن كەمە پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
China Railway Construction Bridge Engineering Group Co.، Ltd كومپانياسىنىڭ بولىمشەسى سالعان جانە قارجىلاندىرعان كەمەنىڭ ۇزىندىعى 130,5 مەتر، ەنى 40,8 مەتر. تەحنيكالىق سيپاتتامالارى 700 تونناعا دەيىنگى سالماقتاعى جانە ديامەترى 7 مەترگە دەيىنگى قادالى ىرگەتاستاردى 70 مەترگە دەيىنگى تەرەڭدىكتە ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قوندىرعىنىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - ديناميكالىق پوزيتسيالاۋ جۇيەسى. بۇل جۇيە قادالاردى قاعۋ كەزىندە سانتيمەترلىك دالدىككە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل كۇردەلى گەومەتريالى نىساندار ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
جوبا ءىرى تەڭىز كوپىرلەرىن، تەڭىزدەگى جەل ەلەكتر ستانتسيالارىن، پورتتار مەن ايلاقتاردى سالىپ جاتىر، سونداي-اق ەل ىشىندە جانە شەتەلدە تەرەڭسۋلى ينجەنەرلىك نىسانداردى جۇزەگە اسىرۋدا جوعارى تەحنولوگيالىق قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان.
جاقىن ۋاقىتتا كەمە لاتىن امەريكاسىنداعى ەڭ ءىرى تەڭىز اسپالى كوپىرىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن برازيلياعا بەت الادى.
بۇعان دەيىن قىتاي تەرەڭسۋلى زەرتتەۋلەرگە ارنالعان قالقىمالى «ارال» سالىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.