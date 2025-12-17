قىتايدا الەمدەگى ەڭ ءىرى مۇز جانە قار پاركى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ءىرى مۇز جانە قار پاركى - 27- «مۇز جانە قاردىڭ ۇلكەن الەمى» فەستيۆالى 17- جەلتوقساندا قىتايدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى حيلۋڭجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى حاربيندەگى «مۇز قالاسىندا» كەلۋشىلەرگە ەسىگىن اشادى، دەپ جازادى شينحۋا.
بيىل پارك اۋماعى بويىنشا رەكورد ورناتىپ، 1,2 ميلليون شارشى مەترگە جەتتى، ال پايدالانىلاتىن مۇز بەن قاردىڭ كولەمى 400 مىڭ تەكشە مەترگە جۋىقتادى. بيىل پاركتىڭ باستى تاقىرىبى - «مۇز بەن قار، ەرتەگى الەمى».
پاركتە ءۇش نەگىزگى لاندشافتتىق وس: ۇلكەن تاقىرىپتىق پاراد، كوشەدەگى ساحنا جانە 5000 شارشى مەترلىك جاڭا ۇرلەمەلى پاۆيلون ۇسىنىلادى. پارك اۋماعىندا اقىلدى جارىقتاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى ينتەراكتيۆتى جۇيەلەر سياقتى زاماناۋي تەحنولوگيالىق ەلەمەنتتەر قولدانىلادى.
فەستيۆال بارىسىندا بىرنەشە ءىس-شارالار جوسپارلانعان: حاربين حالىقارالىق مۇز جانە قار فەستيۆالىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى، حالىقارالىق مۇز مۇسىندەر بايقاۋلارى، قارداعى فۋتبول ماتچتارى، مۇزداعى حوككەي ماتچتارى، سونداي-اق جاڭا جىل قارساڭىنداعى كونتسەرتتەر.
بيلەتتەردى «مۇز جانە قاردىڭ ۇلكەن الەمى» فەستيۆالىنىڭ رەسمي WeChat اككاۋنتى ارقىلى، سونداي- اق Meituan مەن Alipay سياقتى باسقا ونلاين پلاتفورمالار ارقىلى الدىن الا ساتىپ الۋعا بولادى. 17-23 - جەلتوقسان ارالىعىندا ەرەسەكتەرگە ارنالعان جەڭىلدىك بيلەتتىڭ باعاسى 298 يۋانعا (شامامەن 42 ا ق ش دوللارى) تەڭ بولادى، سودان كەيىن ستاندارتتى باعا 328 يۋانعا قايتا ورالادى.
«مۇز جانە قاردىڭ ۇلكەن الەمى» » فەستيۆالىنەن باسقا، حاربين تاعى ەكى نەگىزگى قىسقى باعىتتى دامىتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر: 1,5 ميلليون شارشى مەتر اۋماققا ورنالاستىرىلعان تايانداو (كۇن ارالى) سۋنحۋاتسزيان وزەنىندەگى قار مۇسىندەر كورمەسى جانە مۇز جانە قار كارناۆالى، وندا تيىسىنشە شامامەن 260 قار ءمۇسىنى جانە 60 مۇز- قار ويىن- ساۋىق نىسانى ۇسىنىلعان.