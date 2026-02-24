قىتايدا الەمدەگى ەڭ ءىرى مۇز پاركى اۋا رايىنىڭ اسەرىنەن ۋاقىتىنان بۇرىن جابىلدى
استانا. KAZINFORM - حاربيندە ءىرى مۇز پاركى كۇننىڭ جىلىنۋى سالدارىنان ۋاقىتىنان بۇرىن جابىلۋعا ءماجبۇر بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى حيلۇڭجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ حاربين قالاسىندا ورنالاسقان الەمدەگى ەڭ ءىرى «ۇلكەن مۇز بەن قار الەمى» پاركى سەنبى كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى جابىلدى. جىلۋدىڭ اسەرىنەن مۇز بەن قاردان جاسالعان كورىنىستەر ەرىپ كەتكەن.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ حابارلاۋىنشا، 27-فەستيۆال قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە كەلۋشىلەرگە جوعارى ساپالى قىزمەت كورسەتۋ ماقساتىندا مەرزىمىنەن ەرتە جابىلعان.
بيلەتتەرىن ساتىپ العان كەلۋشىلەر تولەمدى تولىق قايتارۋ ءۇشىن بيلەت ساتىپ الىنعان ارنا ارقىلى ءوتىنىش بەرە الادى. ال 2026-جىلعى 20-28-اقپان ارالىعىنا بيلەتى بار ادامدار كەلەسى جولى پارك اشىلعاندا جەكە كۋالىگىن كورسەتىپ تەگىن كىرە الادى.
سىرتتاعى مۇز بەن قار فەستيۆال ايماعى قىس مەزگىلىمەن قوشتاسىپ جاتقاندا، جەكسەنبى كۇنى تۇستە حاربيندە «ۇلكەن مۇز بەن قار الەمى» ارەنا الاڭىندا ورنالاسقان الەمدەگى ەڭ ءىرى جابىق مۇز بەن قار پاركى اشىلدى.
حاربيندەگى «ۇلكەن مۇز بەن قار الەمى» پاركى قىتايداعى قىس مەزگىلىندەگى باستى تۋريستىك كورىكتى ورىنداردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىمال.
قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ نۇسقاۋلارىنا سايكەس، ەل مۇز بەن قار سالاسىن جاڭا ەكونوميكالىق ءوسۋ كوزى رەتىندە دامىتۋدى جوسپارلاپ وتىر. 2027-جىلعا دەيىن وسى سەكتوردىڭ كولەمى 1,2 تريلليون يۋانعا (شامامەن 174 ميلليارد ا ق ش دوللارى)، ال 2030-جىلعا دەيىن 1,5 تريلليون يۋانعا جەتۋى كوزدەلىپ وتىر.
ەسكە سالساق، بىلتىر قىتايدىڭ حاربين قالاسىندا 7-اقپاننان 14-اقپان ارالىعىندا قىسقى ازيا ويىندارى ءوتتى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا حاربيننەن اقپارات تاراتقان Kazinform ءتىلشىسى اق ازيادا كەزىندەگى حاربين قالاسىنان فوتورەپورتاج ۇسىنعان ەدى.