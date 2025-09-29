قىتايدا الەمدەگى ەڭ بيىك كوپىر اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى گۋيچجوۋ پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان الەمدەگى ەڭ بيىك كوپىر جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ كولىك قوزعالىسى ءۇشىن اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
كوپىر ءۇش جىلدىق قۇرىلىستان كەيىن شاتقال ارقىلى ءجۇرۋ ۋاقىتىن ەكى ساعاتتان ەكى مينۋتقا دەيىن قىسقارتادى.
گۋيچجوۋ تاۋلى ايماعىنداعى بەيپان وزەنىنەن 625 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان حۋاجيان شاتقالى كوپىرى سان- فرانسيسكوداعى التىن قاقپا كوپىرىنەن شامامەن 9 ەسە بيىك.
نەگىزگى ارالىعى 1420 مەتر بولاتىن كوپىر تاۋلى ايماقتا سالىنعان.
«جەردەگى جارىقشاق» دەپ اتالاتىن حۋاجيان شاتقالىن الىپ جاتقان ۇزىندىعى 2890 مەترلىك قۇرىلىم الەمدەگى ەكىنشى ۇلكەن ەكونوميكانىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ينفراقۇرىلىمدىق جەلىسىنىڭ سوڭعى بۋىنى سانالادى.
بۇرىن الەمدەگى ەڭ بيىك دەپ سانالاتىن بەيپان وزەنى كوپىرى حۋاجيان شاتقالى كوپىرىنەن ءسال عانا 100 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. 2016 -جىلى كولىك قوزعالىسى ءۇشىن اشىلعان الدىڭعى رەكوردشى كوپىر پالۋباسى مەن وزەن بەتى اراسىنداعى تىك 565,4 مەتر قاشىقتىققا يە بولدى.
وسى جىلدار ىشىندە قىتايدىڭ از دامىعان پروۆينتسيالارىنىڭ ءبىرى گۋيچجوۋ تاۋلى ايماعىندا 30 مىڭنان استام كوپىر سالىندى، ونىڭ ۇشەۋى الەمدەگى ەڭ بيىك دەپ ەسەپتەلىنەدى. الەمدەگى ەڭ بيىك 100 كوپىردىڭ جارتىسى وسى قىتاي پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان.