قىتايدا الەمدەگى العاشقى ج ي نەگىزىندەگى سەلەكسيالىق روبوت جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن ايقاس توزاڭداندىرۋعا ارنالعان الەمدەگى العاشقى جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى روبوتتى جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى Global Times.
جاڭا تەحنولوگيا GEAIR (Genome Editing combined with AI-based Robotics - گەنومدى وڭدەۋ مەن جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن روبوتوتەحنيكانىڭ بىرىگۋى) دەپ اتالادى. بۇل اپپارات وزدىگىنەن قوزعالۋعا جانە ايقاس توزاڭداندىرۋعا قابىلەتتى، بۇل ءوز كەزەگىندە ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا، سەلەكسيا شىعىندارىن ازايتۋعا جانە جاڭا سورتتاردى شىعارۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا قىتاي عىلىم اكادەمياسىنا قاراستى گەنەتيكا جانە دامۋ بيولوگياسى ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋ توبى تاراپىنان ىسكە اسىرىلعان. عالىمدار العاش رەت وسىمدىكتەر مەن روبوتتاردى بىرلەسىپ جوبالاۋ تۇجىرىمداماسىن قولدانىپ، گۇلدەردىڭ قۇرىلىمىن وزگەرتۋ ءۇشىن گەنومدى وڭدەۋ تەحنولوگيالارىن پايدالانعان. بۇل ەركەك ستەريلدى گۇلشوعىرى بار وسىمدىكتەردى تەز ءارى ءدال جاساپ شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، روبوتتاندىرىلعان بۋدان تۇقىم وندىرىسىنە قولايلى جاعداي تۋعىزدى.
GEAIR قازىرگى زامانعى سەلەكتسيالىق ادىستەرمەن، سونىڭ ىشىندە «de novo دومەستيكاتسيا» (جابايى تۇرلەردى قولعا ۇيرەتۋ) جانە تەزدەتىلگەن سۇرىپتاۋ ادىستەرىمەن ينتەگراتسيالانعان. وسى تەحنولوگيالاردىڭ ۇيلەسىمى ناتيجەسىندە قىسقا مەرزىم ىشىندە جاقسارتىلعان سورتتاردى اۆتوماتتى تۇردە ازىرلەيتىن العاشقى «ينتەللەكتۋالدى روبوتتاندىرىلعان سەلەكتسيالىق فابريكا» جاسالدى.
تەحنولوگيا سوياعا ءساتتى سىناقتان وتكىزىلدى. جاسالعان ەركەك ستەريلدى جۇيە قىتايعا بۇل داقىل بويىنشا بۋدانداستىرىلعان سەلەكسيادا كوشباسشىلىقتى يەلەنۋگە جانە ونىمدىلىكتى ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا بۇل تەحنولوگيانى باسقا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنا دا بەيىمدەۋ جوسپاردا بار.
وسىعان دەيىن قىتايلىق عالىمدار تيبەت انتيلوپاسىنىڭ تۇرىنە ۇقساس روبوت- انتيلوپا جاساپ، ونى ناعىز انتيلوپالاردىڭ قوسىنىنا ىلەستىردى.