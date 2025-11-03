قىتايدا ادامعا ۇقساس روبوتتاردى جاتتىقتىرۋعا ارنالعان بازا اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شاڭحاي قالاسىندا العاش رەت ادامعا ۇقساس روبوتتاردى جاتتىقتىرۋعا ارنالعان بازا ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جەرگىلىكتى باسپا ءسوزدىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ورتالىق روبوتتاردى ءارتۇرلى سالالاردا قولدانۋعا ۇيرەتىپ، الىنعان مالىمەتتەردى روبوتتاردىڭ ينتەللەكت دەڭگەيىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءوندىرۋشى كومپانيالارعا جەتكىزەتىن بولادى.
باستاپقى كەزەڭدە ورتالىققا 100 ادامعا ۇقساس جاساندى ينتەللەكت روبوتتارى ورنالاستىرىلادى. ولاردى وننان استام سەناري بويىنشا جاتتىقتىرىپ، ءارتۇرلى تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا ۇيرەتەدى. جينالعان اقپارات كەيىننەن جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا قولدانىلادى.
جاڭا بازا روبوتتاردى ناقتى ءومىر جاعدايلارىندا سىناپ، ولاردىڭ قابىلەتىن جەتىلدىرۋدى ماقسات ەتەدى، بۇل قىتايداعى روبوتوتەحنيكا يندۋسترياسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى قادامى بولىپ وتىر.