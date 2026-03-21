قىتايدا 5600 دەن استام قارجى ۇيىمى جۇمىسىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، بەيسەنبى كۇنى جاريالانعان اقپارات بويىنشا، 2024 -جىلدان باستاپ قىتايدا زاڭ تالاپتارىن ساقتامايتىن 5600 دەن استام قارجى ۇيىمى جابىلعان، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ق ح ر مەملەكەتتىك قارجى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە قاراعاندا، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنا قاراي قىتايداعى التى ساناتتاعى جەرگىلىكتى قارجى ۇيىمدارىنىڭ سانى جىلدىق ەسەپتە %26 عا قىسقارعان. بۇل تاريحي ماكسيمۋمنان %55 عا تومەن كورسەتكىش بولىپ وتىر.
ولاردىڭ قاتارىنا التى ساناتتاعى ۇيىمدار كىرەدى: ميكروقارىز بەرۋ كومپانيالارى، قارجىلىق كەپىلدىكتەر ۇسىناتىن كومپانيالار، نەسيە بەرەتىن مەكەمەلەر (لومباردتار)، قارجىلىق ليزينگ كومپانيالارى، كوممەرتسيالىق فاكتورينگ كومپانيالارى جانە جەرگىلىكتى اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانيالارى.
2024 -جىلدان باستاپ قىتاي جەرگىلىكتى التى ساناتتاعى قارجى ۇيىمدارىنىڭ جاعدايىن تۇزەتۋ بويىنشا بەلسەندى ارەكەت جاساپ، تالاپتاردى ورىنداماعان، بايلانىس ورناتۋ مۇمكىن بولماعان، «ءىس جۇزىندە قىزمەتى جوق كومپانيا» رەتىندە ارەكەت ەتكەن نەمەسە نورماتيۆتىك اكتىلەردى ەلەۋلى تۇردە بۇزعان مەكەمەلەردى جويىپ، نارىقتاعى بۇزۋشىلىقتارعا قاتاڭ شارالار قولدانىپ جاتىر.
