15:18, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قىتايدا 5,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گانسۋ پروۆينتسياسىندا 5,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ جازدى REPORT.
بۇل تۋرالى ەۋروپا- جەرورتا تەڭىزى سەيسمولوگيالىق ورتالىعى مالىمدەدى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى دينسي قالاسىنان وڭتۇستىككە قاراي 71 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. جەراستى ءدۇمپۋى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە تىركەلدى.
تابيعي اپاتتان زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
ەكى كۇن بۇرىن ۆەنەسۋەلادا 6,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.