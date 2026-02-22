قىتايدا 2026 -جىلعى كۇندەلىكتى جولاۋشى تاسىمالى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا 2026 -جىلعى «چۋنيۋن» كەزەڭىندەگى كۇندەلىكتى جولاۋشى قوزعالىسى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى، دەپ حابارلادى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك مينيسترلىگى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
قىتايداعى «چۋنيۋن» كەزەڭىندە ءبىر كۇندىك ايماقارالىق جولاۋشى تاسىمالى 20-اقپاندا جاڭا تاريحي ماكسيمۋمعا جەتىپ، 350 ميلليون ادام‑ساياحاتتان استى. بۇل كەزەڭ حالىقتىڭ جاڭا جىل مەرەكەسى الدىندا، مەرەكە كەزىندە جانە ودان كەيىنگى اۋقىمدى ىشكى ميگراتسيا كەزىندە ەلدىڭ ترانسپورت جۇيەسى ەرەكشە رەجىمدە جۇمىس ىستەيتىن ۋاقىت سانالادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى «چۋنيۋن» كەزەڭىنىڭ 19‑ كۇنى - 20-اقپاندا ايماقارالىق جولاۋشى اعىنى 352,999 ميلليون ساپاردى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %12,3 عا ارتىق، ياعني جاڭا رەكورد بولىپ سانالادى.
كوكتەم مەرەكەسى، نەمەسە چۋنتسزە، اي كۇنتىزبەسى بويىنشا ءداستۇرلى قىتاي جاڭا جىلى، بيىل 17-اقپانعا ءتۇستى. رەسمي مەرەكەلىك دەمالىس توعىز كۇنگە سوزىلادى. جىل سايىنعى «چۋنيۋن» الەمدەگى ەڭ ءىرى ماۋسىمدىق حالىق ميگراتسياسى رەتىندە اتالادى. الداعى 40 كۇندىك كەزەڭدە، ياعني 2-اقپاننان 13-ناۋرىزعا دەيىن قىتايدا رەكوردتىق 9,5 ميلليارد ايماقارالىق جولاۋشى ساپارى تىركەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كوكتەم مەرەكەسىنە وراي قىتايدا جولاۋشىلار سانى %10,5 عا ارتاتىنىن جازدىق.