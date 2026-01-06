قىتايدا 2025-جىل ەڭ جىلى جىل بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قىتايدا 1961-جىلدان بەرگى ەڭ جىلى جىل بولدى. ەلدەگى ورتاشا تەمپەراتۋرا 11 گرادۋس سەلسي بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ماۋسىمنان تامىزعا دەيىنگى ورتاشا تەمپەراتۋرا 22,3 گرادۋس سەلسي بولعان، بۇل ماۋسىمدىق نورمادان 1,1 گرادۋسقا جوعارى. وسىلايشا، وتكەن جىلعى جاز 2024-جىلعى جازبەن قاتار 1961-جىلدان بەرگى ەڭ جىلى بولدى.
وتكەن جىلى بەيجىڭدە 1961-جىلدان بەرگى ەڭ كوپ جاۋىن-شاشىن بولدى. سولتۇستىك قىتايداعى جاڭبىرلى ماۋسىمنىڭ ۇزاقتىعى جانە وسى كەزەڭدەگى جالپى جاۋىن- شاشىن مولشەرى دە تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.
وسى ايعا ارنالعان بولجام تۋرالى ايتا كەلە، مەتەورولوگتار سولتۇستىك قىتاي تومەن تەمپەراتۋرانىڭ، قاردىڭ جانە ايازدى جاڭبىردىڭ ىقتيمال تەرىس اسەرلەرىنە دايىندالۋى كەرەك، ال ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىكتەرى مەتەورولوگيالىق قۇرعاقشىلىقتىڭ اسەرىنە قارسى شارالار قابىلداۋى كەرەك دەپ ەسكەرتەدى.
بۇعان دەيىن 2025-جىلدىڭ جازى ۇلىبريتانيا تاريحىنداعى ەڭ ىستىق جاز بولعانىن، بارلىق تەمپەراتۋرا رەكوردىن جاڭارتقانى حابارلانعان بولاتىن.