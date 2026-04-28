قىتايدا 2 كۇن جۇرەگى سوقپاعان ەر ادام امان قالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا شامامەن 40 جاستاعى ەر ادام جۇرەك سوعىسى ەكى تاۋلىككە جۋىق توقتاعانىنا قاراماستان امان قالدى. بۇل تۋرالى جىجياڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اۋرۋحاناسى جەدەل جاردەم ءبولىمىنىڭ دارىگەرلەرى مالىمدەدى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ناۋقاس اۋىر جاعدايدا تۇسكەن. الدىن الا بولجام بويىنشا، وعان ۆيرۋس اسەر ەتىپ، فۋلمينانتتى ميوكارديت، ياعني جۇرەك بۇلشىقەتىنىڭ جەدەل قابىنۋى دامىعان.
ەمدەۋ بارىسىندا ناۋقاستىڭ جۇرەگى مەن تىنىسى توقتاپ قالعان. دەفيبريللياتسيا بىرنەشە رەت جاسالعانىمەن، جۇرەكتىڭ وزدىگىنەن سوعۋى قالپىنا كەلمەگەن. وسىعان بايلانىستى دارىگەرلەر ەكمو اپپاراتىن قولدانعان. بۇل قۇرىلعى قان اينالىمىن قامتاماسىز ەتىپ، اعزانى وتتەگىمەن قامتاماسىز ەتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 40 ساعاتتان استام ۋاقىت بويى ناۋقاستا ءتيىمدى جۇرەك ىرعاعى بولماعان. سوعان قاراماستان، كەيىن جۇرەك قىزمەتى بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستاعان. اپپاراتتىق قولداۋ شامامەن 10 كۇنگە سوزىلىپ، كەيىن پاتسيەنت كارديولوگيا بولىمىنە اۋىستىرىلعان.
شامامەن 20 كۇننەن كەيىن ەر ادام ەسىن جيىپ، اۋىر اسقىنۋلارسىز اۋرۋحانادان شىعارىلعان. دارىگەرلەر مۇنداي جاعدايلار وتە سيرەك كەزدەسەتىنىن جانە جوعارى تەحنولوگيا مەن دارىگەرلەردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.