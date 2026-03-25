قىتايدا 1 ميلليوننان استام قارياعا كۇتىم جاساۋعا ارنالعان ۆاۋچەر بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا وزىنە ءوزى قاراي المايتىن 1 ميلليوننان استام قارت ادامعا مەملەكەت كومەكتەسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدا ءوزىن-ءوزى كۇتۋ قابىلەتىن ورتاشا جانە اۋىر دەڭگەيدە جوعالتقان قارت ادامدارعا كۇتىم كورسەتۋ قىزمەتتەرىنە ارنالعان تۇتىنۋشىلىق ۆاۋچەرلەر بەرۋ بويىنشا مەملەكەتتىك سۋبسيديا باعدارلاماسى 1,05 ميلليوننان استام قارت ادامعا كومەگىن تيگىزىپ وتىر.
بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى ق ح ر ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا باستالعان باعدارلاما اياسىندا ەل بويىنشا 3 ميلليوننان استام تۇتىنۋشىلىق ۆاۋچەر وتەلىپ، ولاردىڭ جالپى سوماسى 2,35 ميلليارد يۋاندى (شامامەن 341 ميلليون ا ق ش دوللارى) قۇرادى. بۇل ءوز كەزەگىندە ءتيىستى قىزمەتتەردى تۇتىنۋ كولەمىنىڭ 11,5 ميلليارد يۋانعا وسۋىنە ىقپال ەتتى.
سۋبسيديالار اي سايىن ەلەكتروندى كۋپوندار تۇرىندە بەرىلەدى. ولاردى ۇيدە كورسەتىلەتىن ءتۇرلى مەديتسينالىق جانە تۇرمىستىق قىزمەتتەرگە تولەۋ ءۇشىن پايدالانۋعا بولادى. اتاپ ايتقاندا، تاماقتانۋعا كومەكتەسۋ، قوزعالۋىنا جاردەمدەسۋ، گيگيەنالىق كۇتىم، ءۇي جيناۋ، شۇعىل جانە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ، سونداي-اق وڭالتۋ كۇتىمى مەن كۇندىزگى قاراۋ قىزمەتتەرى كىرەدى.
مينيسترلىك باعدارلامانى كەڭەيتۋ ماقساتىندا راسىمدەردى جەڭىلدەتىپ، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، ونىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنىن مالىمدەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە كوپ قارت ادامداردىڭ رەفورمالار مەن دامۋدىڭ يگىلىگىن كورۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.