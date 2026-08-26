قىتايعا ەكى تايفۋن قاتار جاقىنداپ كەلەدى: ەلدە قىزعىلت سارى دەڭگەي جاريالاندى
استانا.قازاقپارات - قىتاي ەكى تايفۋننىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى مەتەورولوگيالىق ەسكەرتۋ دەڭگەيىن «سارىدان» «قىزعىلت سارىعا» دەيىن كوتەردى.
بۇل تۋرالى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى 19-تايفۋن «ناررا» سەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى مەن سارسەنبى كۇندىز ارالىعىندا ەلدىڭ وڭتۇستىگىنە شىعۋى مۇمكىن. ول حاينان ارالىن اينالىپ ءوتىپ، گۋاڭشي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانى مەن گۋاندۋن پروۆينتسياسى اراسىنداعى جاعالاۋ ايماعىنا جەتەدى. ال 18- تايفۋن «ساۋدەل» سارسەنبى كۇنى شىعىس قىتاي تەڭىزىنە كىرىپ، بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى مەن جۇما كۇندىز ارالىعىندا جىجياڭ مەن فۋجيان پروۆينتسيالارىنىڭ جاعالاۋىنا شىعۋى ىقتيمال. الداعى تاۋلىكتە فۋجيان، جياڭشي، گۋاڭدۋڭ جانە حاينان پروۆينتسيالارىندا قاتتى نوسەر جاۋىپ، جەكەلەگەن اۋدانداردا جاۋىن-شاشىن وتە مول بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى 20-تايفۋن «گاەناري» دۇيسەنبى كۇنى فۋجيان پروۆينتسياسىنداعى تسيۋانچجوۋ جاعالاۋىنا شىققان. قالىڭ جاۋىن-شاشىن سالدارىنان وڭىردەگى بىرنەشە وزەندە سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋ قاۋپى تۋىنداپ، قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى فۋجياندا سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى ءتورتىنشى دەڭگەيدەگى توتەنشە جاعداي رەجيمىن ەنگىزدى.