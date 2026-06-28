قىتايعا ەكسپورت: ۇرىمجىدە قازاقستاننىڭ ارنايى ءىس-شاراسى ءوتتى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
قازاقستان مەن وزبەكستان ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى - ءوزا
وزبەكستان مەن قازاقستان مەكتەپكە دەيىنگى جانە مەكتەپ ءبىلىمى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل ماسەلە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەكتەپكە دەيىنگى جانە مەكتەپ ءبىلىم بەرۋ ءمينيسترى ەزوزا كاريموۆا مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ كەزدەسۋىندە تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، تاراپتار ەكى ەل باسشىلارىنىڭ ساياساتىنىڭ ارقاسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ارىپتەستىك جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق وقۋشىلار مەن پەداگوگتەردىڭ حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارىنا، فورۋمدار مەن عىلىمي-تاجىريبەلىك كونفەرەنتسيالارعا بەلسەندى قاتىسۋى جوعارى باعالاندى.
كەزدەسۋدە پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. تاراپتار بۇل كەلىسسوزدەر قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن ايتتى.
سونداي-اق، وسى اپتادا «ءوزا»-دا «وزبەكستاندا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق QR-كود جۇيەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، وزبەكستاندا قولما-قول اقشاسىز تولەمدەردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ جانە كاسىپكەرلەردىڭ شىعىندارىن ازايتۋ ماقساتىندا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق QR-كود جۇيەسى (UzQR) كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە قوسىلادى. جاڭا جۇيە تۇتىنۋشىلارعا قاي بانكتىڭ نەمەسە تولەم ۇيىمىنىڭ موبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانسا دا، ءبىر عانا QR-كود ارقىلى تولەم جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وزبەكستان ورتالىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، UzQR جۇيەسىندە تولەمدەر ءۇشىن ءبىرىڭعاي كوميسسيا مولشەرلەمەسى 0,65 پايىز بولىپ بەلگىلەندى. بۇل قازىرگى قولدانىستاعى 1-3 پايىزدىق QR-تولەم تاريفتەرىنەن ايتارلىقتاي تومەن. سونىمەن قاتار Uzcard جانە Humo جۇيەلەرىنىڭ ۇلتتىق ەمەس QR- شەشىمدەرىنە قولدانىلاتىن تاريف تە 0,10 پايىزعا دەيىن قىسقارتىلادى.
جاڭا جۇيەدە تولەم جاساۋشى تۇتىنۋشىلاردان كوميسسيا الىنبايدى، تاريفتى تەك ساۋدا جانە قىزمەت كورسەتۋ سۋبەكتىلەرى تولەيدى. بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، UzQR كاسىپكەرلەردىڭ شىعىندارىن ازايتىپ، تولەم قىزمەتتەرى نارىعىنداعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋعا جانە سيفرلىق ەكونوميكانىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
قازاقستان مەن يران قىلمىستىق-قۇقىقتىق سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرادى - Eurasia Today
قازاقستان مەن يران قىلمىستىق-قۇقىقتىق سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل ماسەلە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ پروكۋرورى سەرىكقالي كۇشاليەۆ پەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اقتاۋداعى باس كونسۋلى دجافار ءزامانيدىڭ كەزدەسۋىندە قارالدى، دەپ جازادى Eurasia Today اقپارات اگەنتتى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ، ىزدەۋدە جۇرگەن تۇلعالاردى ەكستراديتسيالاۋ جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى باعىتتارىن تالقىلادى. سونداي-اق وڭىرلىك پروكۋراتۋرانىڭ قىزمەتى مەن ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋدارىلدى.
يراننىڭ باس كونسۋلى ءوز ەلىنىڭ ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىنداعى كونسۋلدىقتىڭ جۇمىسى تۋرالى ايتىپ، ەكىجاقتى بايلانىستاردى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار قۇقىقتىق سالاداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرىپ، تۇراقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى.
ۇرىمجىدە «قىتايعا ەكسپورت» قازاقستان ارنايى ءىس-شاراسى ءوتتى - حالىق گازەتى
قىتايدىڭ ءۇرىمجى قالاسىندا «قىتايعا ەكسپورت» قازاقستان ارنايى ءىس-شاراسى جانە IX قىتاي حالىقارالىق يمپورت كورمەسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق جارمەڭكەسى ءوتتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلىمى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شاراعا قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مەن شينجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق رەگيونىنىڭ ءتوراعاسى اركىن تۇنياز قاتىستى. قىتاي حالىقارالىق يمپورت كورمەسى بيۋروسى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى گە حۋن كورمەنىڭ سەگىز جىل قاتارىنان تابىستى ۇيىمداستىرىلعانىن ايتىپ، قازاقستاندىق كاسىپورىنداردى ءوز ونىمدەرىن تانىستىرىپ، حالىقارالىق سەرىكتەستەر تابۋعا شاقىردى.
شاراعا 30 دان استام قازاقستاندىق ەكسپورتتاۋشى جانە شينجاڭ مەن قىتايدىڭ وزگە وڭىرلەرىنەن كەلگەن 200 دەن استام ساتىپ الۋشى كاسىپورىن مەن سالالىق ۇيىم قاتىستى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق جانە قىتايلىق كومپانيالار ىسكەرلىك بايلانىس ورناتىپ، ەكسپورتتىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلىمىندا «قىتاي مەن قازاقستان QR-كود تولەم جۇيەلەرىن ءوزارا ۇيلەستىردى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى شەكاراارالىق QR-كود تولەم جۇيەلەرى ءوزارا ۇيلەستىرىلدى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق UnionPay كومپانياسى شاڭحايدا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق تولەم كومپانياسىمەن (NPCK) بىرلەسكەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا حابارلادى.
تاراپتار شەكاراارالىق QR-كودتاردى ينتەگراتسيالاۋ جانە ۇيلەستىرۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجاتقا UnionPay باس اتقارۋشى ديرەكتورى ۆان ليسين مەن NPCK باس اتقارۋشى ديرەكتورى جانار سامايەۆا قول قويدى.
كەلىسىم اياسىندا «Yunshanfu» قوسىمشاسى جانە UnionPay سەرىكتەس پلاتفورمالارى ارقىلى قازاقستانعا كەلگەن تۋريستەر ەلدەگى QR-كود جۇيەسىنە قوسىلعان ميلليونداعان ساۋدا نۇكتەلەرىندە تىكەلەي تولەم جاساي الادى. بۇل شەشىم ەكى ەل اراسىنداعى سيفرلىق تولەمدەر مەن ساۋدا بايلانىسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
تەگەران عالىمدارى پاركينسوندى ەمدەۋدە تۇزدىڭ ءرولىن زەرتتەدى - ParsToday
تەگەران ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ دەنە تىندەرىندەگى ناتري ءحلوريدى تۇزىنىڭ كونتسەنتراتسياسى پاركينسون اۋرۋىن ميدىڭ تەرەڭ ەلەكترلىك ستيمۋلياتسياسى ادىسىمەن ەمدەۋدىڭ تيىمدىلىگىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بيوحيميا جانە بيوفيزيكا زەرتتەۋ ورتالىعىنداعى بيوتەرموديناميكا زەرتحاناسىندا جۇرگىزىلدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ناتري حلوريدى پاركينسون اۋرۋىمەن بايلانىستى «الفا-سينۋكلەين» اقۋىزىنىڭ اگرەگاتسياسىنا ىقپال ەتىپ، ەمدەۋ ناتيجەسىنە اسەر ەتۋى ىقتيمال.
زەرتتەۋدى دوكتور الياكبار سابۋري مەن دوكتور پاريسا يبراحيمي باسقاردى. اۆتورلار بۇل جاڭالىق پاركينسون اۋرۋىن ەلەكترلىك ستيمۋلياتسيا ارقىلى ەمدەۋ تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋگە جانە ەمنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تۇركى مەملەكەتتەرى اراسىندا ەلەكتروندىق ساۋدا مەن سيفرلىق قىزمەتتەر جەڭىلدەيدى - TRT
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر اراسىندا سيفرلىق ەكونوميكا سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى دامىتۋعا باعىتتالعان كەلىسىم اياسىندا ەلەكتروندىق ساۋدا، سيفرلىق قىزمەتتەر جانە ترانسشەكارالىق دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن ەكونوميكالىق قىزمەتتەردەگى كەدەرگىلەردى ازايتۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، تۇركيانىڭ ساۋدا مينيسترلىگى حابارلاعانداي، «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى سيفرلىق ەكونوميكا جونىندەگى ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ» رەسمي گازەتتە جاريالاندى. وسىلايشا تۇركيا ازەربايجان مەن وزبەكستاننان كەيىن كەلىسىمدى ىشكى دەڭگەيدە بەكىتكەن ءۇشىنشى ەل اتاندى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسىم قازاقستان مەن قىرعىزستان دا ىشكى راتيفيكاتسيالاۋ راسىمدەرىن اياقتاعاننان كەيىن كۇشىنە ەنەدى. قۇجات سيفرلىق ەكونوميكا سالاسىندا ورتاق ەرەجەلەردى قالىپتاستىرىپ، ەلدەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
كەلىسىم اياسىندا كاسىپورىنداردىڭ سيفرلىق نارىقتارعا قولجەتىمدىلىگىن جەڭىلدەتۋ، يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋدى ىنتالاندىرۋ جانە ءوڭىردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
سونداي-اق، وسى اپتادا «TRT» باسىلىمىندا «تۇركياعا قونىس اۋدارعانداردىڭ سانى 25,2 پايىز ءوستى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، تۇركياعا قونىس اۋدارعانداردىڭ سانى 2025 -جىلى الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 25,2 پايىزعا ارتىپ، 393 مىڭ 829 ادامعا جەتتى. بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ ستاتيستيكا باسقارماسى جاريالاعان حالىقارالىق كوشى-قون ستاتيستيكاسىندا ءمالىم بولدى.
يمميگرانتتاردىڭ 56,6 پايىزى ەرلەر، 43,4 پايىزى ايەلدەر. ولاردىڭ 91 مىڭ 952 سى تۇركيا ازاماتتارى، ال 301 مىڭ 877 سى شەتەل ازاماتتارى. ال تۇركيادان شەتەلگە قونىس اۋدارعانداردىڭ سانى 5 پايىزعا ازايىپ، 403 مىڭ 216 ادامدى قۇرادى. ال ەل ىشىندەگى قالالار اراسىندا ەڭ كوپ كوش قابىلداعان ءارى ەڭ كوپ كوش بەرگەن قالا - ستامبۋل.
ەلگە كەلگەن شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ ىشىندە ەڭ جوعارى ۇلەس تۇرىكمەنستان ازاماتتارىنا تيەسىلى - 23,4 پايىز. ودان كەيىن ازەربايجان (8,3 پايىز)، وزبەكستان (6,9 پايىز)، مىسىر (6,1 پايىز) جانە اۋعانستان (5,8 پايىز) ازاماتتارى تىركەلدى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى