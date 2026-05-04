قىتايعا ۇن جەتكىزۋ كولەمى 2 ەسەگە ارتتى - كولىك مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، تاسىمالداۋشىلارمەن جانە بيزنەس-قوعامداستىق وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، استىق تاسىمالى ماسەلەلەرى بويىنشا جەدەل شتاب وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وتىرىس بارىسىندا استىق تاسىمالى سالاسىنداعى جاعداي قارالىپ، تاسىمالداۋدى تۇراقتى ءارى ۇزدىكسىز ۇيىمداستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كەلىسىلگەن جەدەل شارالار قابىلداندى.
2026 -جىلدىڭ I توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استىق تاسىمالى كولەمى 4,1 ميلليون توننانى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 15 پايىزعا ارتقانى بايقالىپ وتىر.
ەكسپورتتىق تاسىمالدار 3,2 ميلليون تونناعا (+18 پايىز)، ال ىشكى تاسىمالدار 0,9 ميلليون تونناعا (+8 پايىز) جەتتى. ورتالىق ازيا ەلدەرى باعىتى بويىنشا ايتارلىقتاي ءوسىم تىركەلدى - 48 پايىزعا ارتىپ، 2,1 ميلليون توننانى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە وزبەكستان باعىتىنا 1,5 ميلليون توننا جونەلتىلدى.
رەسەي فەدەراتسياسى باعىتىنا جانە ونىڭ اۋماعى ارقىلى تاسىمال كولەمى 512 مىڭ توننانى قۇرادى.
اۋعانستان باعىتى بويىنشا تاسىمال 4,2 ەسەگە ءوسىپ، 302 مىڭ تونناعا جەتتى.
قىتاي باعىتىنا جەمدىك ۇن جەتكىزۋ كولەمى 2 ەسەگە ارتىپ، 1 ميلليون تونناعا جەتتى.
- جەدەل شتابتىڭ جۇمىسى تاسىمالداۋ ۇدەرىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءىس-قيمىلىن ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا تۇراقتى نەگىزدە جالعاساتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.