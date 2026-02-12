قىتايعا جەمدىك ۇن تيەلگەن كونتەينەرلىك پويىز جونەلتىلدى
استانا. KAZINFORM - ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسىنىڭ كومەگىمەن قىتايعا جەمدىك ۇن تيەلگەن كونتەينەرلىك پويىز جونەلتىلدى. پارتيا كولەمى 12,3 مىڭ توننانى قۇرادى، دەپ حابارلايدى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءونىمدى جەتكىزۋشى «قاپشاعاي بيداي ونىمدەرى» ج ش س، يمپورتتاۋشى - Shandong Hi-speed Qilu International Land Port Development Co. Ltd.
جونەلتۋ ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى دەلەگاتسياسىنىڭ بەيجىڭگە ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى دامىتۋ شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى Shandong Hi-speed Qilu كومپانياسىمەن قازاقستاننان قىتايعا ءداندى، جەم-ءشوپ جانە مايلى داقىلداردى ەكسپورتتاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. كەلىسىمشارت شەڭبەرىندە جوسپارلانعان 35,4 مىڭ توننا جەمدىك ۇننان تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە 22,9 مىڭ توننا ءونىم جەتكىزىلدى.
قىتاي نارىعى سوڭعى ەكى جىلدا قازاقستاندىق وندىرىستەگى جەمدىك ۇنعا تۇراقتى سۇرانىستى كورسەتىپ وتىر. بۇعان جاۋاپ رەتىندە وتاندىق اگرووندىرۋشىلەر جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتىپ جاتىر. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كورشى ەلگە جەمدىك ۇن ەكسپورتى 2,6 ميلليون توننادان استى، بۇل وتكەن جىلدىڭ كورسەتكىشتەرىنەن ەكى ەسە كوپ.
- قازاقستاندىق وڭدەلگەن اگروونىمدى سىرتقى نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋگە ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى جەلىسى بويىنشا ەكسپورتتى قولداۋ شارالارى ىقپال ەتەدى. 2024-جىلدان باستاپ ۇلتتىق استىق وپەراتورى ءىرى جەتكىزىلىمدەردى قالىپتاستىرۋعا جانە لوگيستيكانى قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتىق پارتيالارىن شوعىرلاندىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ كەلەدى. ەكى جىل ىشىندە اگرارشىلار شەتەلدىك ساتىپ الۋشىلارعا 58 ميلليون دوللارعا جۋىق ەگىن ونىمدەرىن جىبەردى. ولار نەگىزىنەن ءداندى جانە مايلى داقىلدار، كۇنباعىس مايى جانە جەمدىك ۇن. ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسىنىڭ قولداۋىمەن شىعىس قازاقستان وڭدەۋ زاۋىتى قىتايدىڭ Sinograin مەملەكەتتىك كومپانياسىنا كۇنباعىس مايىن جەتكىزدى، سودان كەيىن قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ءوز بەتىنشە جالعاستىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىلايشا، ۇلتتىق وپەراتور ءىس جۇزىندە قازاقستاندىق قايتا وڭدەۋشىلەر ءۇشىن سىرتقى نارىقتارعا وتكىزگىش ءرولىن اتقارادى، كىرىس كەدەرگىلەرىن ازايتادى جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىمنىڭ دەربەس ەكسپورتى ءۇشىن جاعداي جاسايدى.
وسىدان بۇرىن قىتايعا قازاقستاننان 1767 توننا زىعىر جەتكىزىلگەنى ايتىلدى.