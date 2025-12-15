قىتايعا بارىپ، ءتىلىم ناشارلاپ كەتكەنىن ءتۇسىندىم - رەپەر ءانشى قازاق ءتىلى تۋرالى
استانا. قازاقپارات - A. Z لاقاپ اتىمەن بەلگىلى ءانشى، رەپ ورىنداۋشى ازامات زەنكايەۆ قازاق تىلىنە قاتىستى وي-پىكىرىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
ءارتىس تازا قازاقشا سويلەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- اراسىندا ورىسشا سوزدەر كەتىپ قالادى. دەگەنمەن قازاق تىلىندەگى مۋزىكا كوپ بولۋى كەرەك دەپ ويلايمىن. مەنىڭ ارمانىم قازاق ءتىلدى مۋزىكا الەمگە ايگىلى بولسا. Tiktok ،Youtube ارقىلى بولسىن. تازا قازاقشا سويلەگىم كەلەدى. ءبىراق ماعان سولاي ءسىڭىپ قالعان. ءوزىم مەكتەپتى قازاقشا وقىپ، جوعارى وقۋدى ورىسشا وقىعانمىن، - دەيدى ءانشى Zamandas پودكاستىندا.
ازامات زەنكايەۆ تازا قازاقشا سويلەۋ ءۇشىن «ويلانىپ» سويلەۋ كەرەگىن ايتتى.
- «كوروچە، ۋجە» دەگەن سياقتى سوزدەردەن قۇتىلعىم كەلىپ ءجۇر. تازا قازاقشا قالاي سويلەۋگە بولادى؟ ميمەن ويلانىپ سويلەۋ كەرەك ەكەن. ماعان قىتايداعى قانداستاردىڭ سويلەگەنى قاتتى ۇنايدى. سول جەرگە بارىپ، ءتىلىم ناشارلاپ كەتكەنىن ءتۇسىندىم، - دەيدى ازامات.
ول قازاق ءتىلى وتە باي ءتىل ەكەنىن ايتادى.
- ءوزىمىزدىڭ ق، ع، ۇ، ءو دەگەن سەكىلدى ءتول ارىپتەرىمىز بار. كوپ ۇلتتاردا جوق. قازاق ءتىلى باي. ءبىر ءسوز بىرنەشە ماعىنا بەرەدى. ءبىز كۇندەلىكتى قولدانبايتىن، ۇمىت قالعان سوزدەر بار. سول سوزدەردى قولدانعىم كەلەدى. كەيىنگى ۇرپاق سول سوزدەردى پايدالانىپ، تازا، مادەني سويلەگەنى كەرەمەت ەمەس پە؟ قازاق ءتىلىنىڭ ەۆوليۋتسياسى كەرەمەت بولادى دەپ ويلايمىن. بىزدە مۇمكىندىكتەر بار. قانىمىز تازا حالىقپىز. ءوزىمىزدى تاۋىپ، اشىلار بولساق، قازاق ءتىلى الەمگە ايگىلى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەيدى ءانشى.
ازامات ورىس ءتىلدى اۋديتورياعا جۇمىس ىستەمەيمىن دەيدى.
- ءبىراق ورىسشا جانە قازاقشا ءسوزدى ارالاستىرعان سوزدەر حيت بولىپ جاتادى. سەبەبى ت م د تىڭدايدى، تازا قازاقشا ايتساڭ، تەك قازاقتار تىڭدايدى. ءار قازاقتىڭ قازاقشا تىڭداعانىن قالار ەدىم، - دەيدى ءانشى.
ونىڭ سوزىنشە، شوۋ بيزنەستىڭ قازاق ءتىلدى جانە ورىس ءتىلدى دەپ ءبولىنۋى تۋرالى ويىن ايتتى.
- دەمەك سولاي بولۋى كەرەك بولعان. ماعان ولاي بولعانى ۇنامايدى. ءبىراق اركىم وزىنە كەرەگىن الادى عوي، - دەيدى ازامات.
ءانشى تۋرالى
ايتا كەتەيىك، ازامات زەنكايەۆ (A. Z. ) تانىمال Ninety One توبىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى. ول 2020 -جىلى توپتان شىعىپ كەتكەن. ازامات رەپ ورىنداۋشى، ءماتىن اۆتورى. توپتان كەتكەن سوڭ جەكە ورىنداۋشى رەتىندە جۇمىس ىستەي باستادى.