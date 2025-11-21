قىتايعا باراتىن شەتەلدىكتەر ەندى كوشى-قون كارتاسىن ونلاين تولتىرادى
استانا. قازاقپارات - 20 - قاراشادان باستاپ قىتايعا باراتىن شەتەلدىكتەر ەلگە كىرۋ ءۇشىن قاجەتتى ميگراتسيالىق كارتانى الدىن الا ونلاين تولتىرا الادى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، شەتەلدىك ازاماتتار شەكارالىق باقىلاۋدان وتۋگە 24 ساعاتتان ەرتە ەمەس ۋاقىتتا ونلاين فورمانى تولتىرىپ، QR- كود الا الادى. ونى تەلەفوندا ساقتاۋ نەمەسە قاعازعا شىعارىپ الىپ، وزىمەن بىرگە الىپ ءجۇرۋ قاجەت.
ونلاين تولتىرۋ مۇمكىندىگى بولماعان شەتەلدىكتەر كارتانى قىتاي شەكارالىق باقىلاۋ پۋنكتىنە كەلگەن سوڭ تولتىرا الادى. ول ءۇشىن اۆتوماتتاندىرىلعان پاسپورتتىق باقىلاۋ جۇيەلەرىن نەمەسە ءداستۇرلى قاعاز نۇسقاسىن پايدالانۋعا بولادى.
ميگراتسيالىق كارتانى تولتىرۋدان كەلەسى ساناتتاعى شەتەلدىك ازاماتتار بوساتىلادى:
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقساتى بار شەتەلدىكتەر؛
24 ساعاتتىق تىكەلەي ترانزيتپەن بەلگىلەنگەن ايماقتان شىقپاي وتەتىندەر؛
كرۋيزدىك لاينەرمەن كەلىپ، سول كەمەمەن قايتا شىعاتىن جولاۋشىلار؛
ەلگە كىرەتىن نەمەسە ەلدەن شىعاتىن كولىك قۇرالدارىندا جۇمىس ىستەيتىن شەتەلدىك ماماندار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026 -جىلدان باستاپ قىتايعا باراتىن قازاقستاندىق كولىكتەرگە رۇقسات شەكتەۋسىز بەرىلەتىنى حابارلانعان ەدى.