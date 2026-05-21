قىتايعا اگرو ەكسپورت 82,4 پايىزعا ارتتى: ول قانداي ونىمدەر؟
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازىق-تۇلىك جانە ستراتەگيالىق رەزەرۆتەر جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنىڭ (NAFRA) باسشىسى ليۋ حۋانسينمەن كەزدەستى.
وتكەن جىلى ەكى ەل اراسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى 36,8 پايىزعا ءوسىپ، 1,97 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. ال بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا بۇل كورسەتكىش 61,7 پايىزعا ارتىپ، 697 ميلليون دوللارعا جەتتى.
بىلتىر قىتايعا ەكسپورتتالعان اگروونەركاسىپ كەشەنى ونىمدەرىنىڭ كولەمى 35,3 پايىزعا ءوسىپ، 1,43 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولدى. نەگىزىنەن مال ازىعى، وسىمدىك مايلارى، زىعىر جانە كۇنباعىس تۇقىمدارى، راپس مايى ەكسپورتتالدى. بيىل ءۇش اي ىشىندە ەكسپورت كولەمى 82,4 پايىزعا ارتىپ، 550 ميلليون دوللاردى قۇراپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل اراسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 34 ءتۇرىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى حاتتامالارعا قول قويىلعان. ونىڭ ىشىندە وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 21 ءتۇرى جانە مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 13 ءتۇرى بار. قىتايعا ءونىم تاسىمالداۋعا رۇقسات ەتىلگەن تىزىلىمگە 3601 كاسىپورىن ەنگىزىلگەن.
ليۋ حۋانسين ەكى ەل اراسىنداعى اگرارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى جوعارى ەكەنىن ايتىپ، قىتاي تاراپى ساپالى ونىمدەردى تۇراقتى جەتكىزۋگە قىزىعۋشىلىعى زور ەكەنىن جەتكىزدى.
«قازاقستان قىتاي ءۇشىن ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جەتكىزۋدىڭ تۇراقتى تىزبەكتەرىن دامىتۋدا ماڭىزدى سەرىكتەس سانالادى. ءبىز استىق ساۋداسى، لوگيستيكا جانە قايتا وڭدەۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ساۋدانى كەڭەيتۋگە جانە بىرلەسكەن جوبالاردى قولداۋعا دايىنبىز»، - دەدى NAFRA باسشىسى.
كەزدەسۋ بارىسىندا استىق پەن مايلى داقىلداردى ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتتار ارقىلى جەتكىزۋ مۇمكىندىكتەرىنە، لوگيستيكالىق حابتار مەن «قۇرعاق پورتتاردى» قۇرۋعا، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساقتاۋ جانە وڭدەۋ تەحنولوگيالارىمەن الماسۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا بىرلەسكەن قازاق-قىتاي استىق ساۋدا پلاتفورماسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. جوبا «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ءىس-قيمىل جوسپارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇل الاڭ قىتاي تاراپىنىڭ قولدانىستاعى ۇلتتىق ينتەرنەت-استىق ساۋدا پلاتفورماسى نەگىزىندە قۇرىلىپ، ەكى ەلدىڭ بيزنەس وكىلدەرىنە باسەكەلى ساۋدا-ساتتىق پەن تىكەلەي كەلىسسوزدەر ارقىلى مامىلەلەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
نەگىزگى ءونىم ءتۇرى سويا مەن باسقا دا مايلى جانە ماي وندىرۋگە ارنالعان داقىلدارعا باعىتتالادى.