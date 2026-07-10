قىتايداعى سۋ تاسقىنى: حايۋاناتتار باعىنداعى 100 دەن استام جانۋار سۋعا اعىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋاڭشي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىندا بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان حايۋاناتتار باعىنان 100 دەن استام جانۋاردى سۋ اعىزىپ اكەتتى، دەپ حابارلايدى Report.
حايۋاناتتار باعىنىڭ اۋماعىن تۇگەل سۋ باسقان. سونىڭ سالدارىنان بارلىق جانۋارلاردى سۋ اعىزىپ اكەتكەن. ال توردا قالعان جىرتقىشتاردىڭ ءبىر بولىگى، ونىڭ ىشىندە ءۇش ارىستان ءولدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا حايۋاناتتار باعىنا كەلتىرىلگەن شىعىن شامامەن 4 ميلليون يۋانعا (590 مىڭ دوللارعا جۋىق) باعالانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ شىعىسىنداعى حاڭجۋ قالاسىندا سۋ تاسقىنىنان كەيىن جىلان فەرماسىنان جۇزدەگەن ۋلى جىلان اعىپ كەتىپ، ادامدارعا شابۋىل جاساي باستاعانى حابارلانعان ەدى.
ال شىلدە ايىنىڭ باسىندا «مايساك» تايفۋنى نوسەر جاۋىن اكەلىپ، سونىڭ سالدارىنان گۋاڭشي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى وزەندەردە سۋ دەڭگەيى قاۋىپتى مەجەدەن استى. تابيعي اپاتتان 39 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 9 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.
سونىمەن قاتار ليۋلان سۋ قويماسىنداعى بوگەت بۇزىلدى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، الداعى دەمالىس كۇندەرى قىتايدىڭ شىعىس جاعالاۋىنا جاقىنداپ كەلە جاتقان قۋاتتى «باۆي» تايفۋنى ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە تاعى دا نوسەر جاۋىن مەن سۋ تاسقىنىن تۋدىرۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن وڭىرىنە قوسىمشا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى.