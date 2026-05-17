قىتايداعى قازاق مەديتسينالىق ەمحاناسى ۇجىمدىق ماراپاتقا يە بولدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان سۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلدى - ءو ز ا
قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان جازعى ۆەگەتاتسيالىق ماۋسىم قارساڭىندا سۋارۋ سۋىن ءبولۋ كەستەسىن بەكىتتى. ساراپشىلار بۇل كەلىسىمدى ورتالىق ازياداعى سۋ ديپلوماتياسىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالاپ وتىر.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، تاشكەنتتە وتكەن ءۇش ەلدىڭ سۋ- ەنەرگەتيكا سالاسى باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى قورىتىندىسىندا ءۇشجاقتى حاتتاماعا قول قويىلدى. قۇجاتقا سايكەس، الداعى ەكى ايدا توقتوعۇل سۋ قويماسى ارقىلى جىبەرىلەتىن سۋ كولەمى مەن ءتارتىبى ناقتى كەستە نەگىزىندە كەلىسىلگەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سۋ ءبولۋ كەستەسىنىڭ الدىن الا بەكىتىلۋى فەرمەرلەر مەن سۋ شارۋاشىلىعى ۇيىمدارىنا جوسپارلاۋ جۇمىستارىن ءتيىمدى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ قىرعىزستانعا ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزۋى توقتوعۇل سۋ قويماسى قورىنداعى سۋدى جازعى سۋارۋ كەزەڭىنە ساقتاۋعا جاعداي جاساعان.
ءۇش ەل ۆەدومستۆولارى باسشىلارىنىڭ كەلەسى كەزدەسۋى ماۋسىم ايىنىڭ ورتاسىندا بىشكەك قالاسىندا وتەدى. وندا شىلدە- قىركۇيەك ايلارىنا ارنالعان سۋ جەتكىزۋ كولەمى مەن جاڭا كەستەلەر تالقىلانادى.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوزا» - دا «وزبەكستاننىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 70 ميلليارد دوللاردان استى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، وزبەكستان ورتالىق بانكى مالىمەتىنە سايكەس، ەلدىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 2026 -جىلعى 1- مامىرداعى جاعداي بويىنشا 70,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
ءساۋىر ايىندا حالىقارالىق رەزەرۆتەر كولەمى شامامەن 2 ميلليارد دوللارعا ارتقان. بۇعان الەمدىك نارىقتاعى التىن باعاسىنىڭ ءوسۋى نەگىزگى سەبەپ بولعان. ناتيجەسىندە رەزەرۆ قۇرامىنداعى التىن اكتيۆتەرىنىڭ قۇنى 743,6 ميلليون دوللارعا كوبەيىپ، 61,6 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
سونىمەن قاتار رەزەرۆتەگى التىننىڭ فيزيكالىق كولەمى ازداپ قىسقارعان. ناۋرىز ايىندا 13,4 ميلليون تروي ۋنسيا بولعان كورسەتكىش ءساۋىر سوڭىندا 13,3 ميلليون تروي ۋنسياعا دەيىن تومەندەگەن. سوعان قاراماستان، التىن باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى جالپى اكتيۆتەردىڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتالۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
سونداي-اق شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى رەزەرۆتەر 7,6 ميلليارد دوللاردان 8,7 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوستى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق رەزەرۆتەردىڭ ارتۋى ەلدىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن كۇشەيتىپ، سىرتقى ەكونوميكالىق تاۋەكەلدەرگە توزىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
قازاق مەديتسينالىق ەمحاناسى «شىنجاڭدى دامىتۋ جانە قۇرۋ ءۇشىن» سىيلىعىنا يە بولدى - التاي اقپاراتى
تاياۋدا ايماقتىق جۇڭي مەديتسيناسى (قازاق مەديتسينالىق ەمحاناسى) «شىڭجاڭدى دامىتۋ جانە قۇرۋ ءۇشىن» ۇجىمدىق ماراپاتىنا يە بولدى.
بۇل ماراپات مەكەمەنىڭ وڭىردەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى مەن كوپۇلتتى حالىققا كورسەتىپ وتىرعان مەديتسينالىق قىزمەتىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايقىندايدى، دەپ حابارلايدى قىتايلىق «التاي اقپاراتى».
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، مەديتسينالىق مەكەمە ۇزاق جىلدان بەرى ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسى مەن قازاق مەديتسيناسى ەمشىلىگىن قاتار دامىتىپ، كلينيكالىق دياگنوستيكا مەن ەمدەۋ ساپاسىن جەتىلدىرۋگە باسىمدىق بەرىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارى مەن يننوۆاتسيالىق جوبالاردى ەنگىزۋ باعىتىندا ءبىرقاتار ناتيجەلەرگە قول جەتكىزگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا مەكەمەدە ۇلتتىق جانە اۆتونوميالىق دەڭگەيدەگى 10-نان استام بەيىندى ءبولىم جۇمىس ىستەيدى. 40-تان استام عىلىمي جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، ءبىرقاتار پاتەنتتەر مەن عىلىمي- تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەر الىنعان. سونداي-اق جاڭا مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى وڭىرلىك دەڭگەيدەگى ولقىلىقتاردى تولىقتىرۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
2025 -جىلى ەمحانا ءۇشىنشى دەڭگەيلى ا ساناتىنداعى ۇلتتىق مەديتسينا ستاندارتىنان ءساتتى ءوتتى. بۇل مەكەمەنىڭ دياگنوستيكا، ەمدەۋ جانە ينفەكسيالىق باقىلاۋ سالالارىنداعى مۇمكىندىكتەرىنىڭ ايتارلىقتاي ارتقانىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار ەمحانا الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك اياسىندا اۋىلدىق جانە شالعاي ەلدى مەكەندەردە تۇراقتى تۇردە تەگىن مەديتسينالىق تەكسەرۋلەر مەن قايىرىمدىلىق شارالارىن ۇيىمداستىرىپ كەلەدى. ورتا ەسەپپەن جىلىنا 20-دان استام مەديتسينالىق كوشپەلى قابىلداۋ وتكىزىلىپ، حالىققا تەگىن ءدارى-دارمەك پەن كەڭەس بەرۋ قىزمەتتەرى كورسەتىلۋدە.
مەكەمە باسشىلىعى بۇل ماراپاتتى الداعى جۇمىستى ودان ءارى جانداندىرۋعا سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى جەتىستىك رەتىندە باعالاپ، ۇلتتىق مەديتسينا مەن زاماناۋي دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قاتار دامىتۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرا بەرەتىنىن مالىمدەدى.
قازاقستان تۇركياعا «حالال» ستاندارتىنا ساي ەت ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا دايىن - Eurasia Today
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ تۇركيا ەلىنە «حالال» ستاندارتىنا ساي ەت ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول رەجەپ تايىپ ەردوعان قاتىسۋىمەن وتكەن قازاقستان- تۇركيا بيزنەس فورۋمىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Eurasia Today.
اتالعان اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بىلتىر 27 ميلليون توننا استىق جينالىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى سوڭعى بەس جىلدا 1,8 ەسە ارتقان.
سونىمەن قاتار، قازاقستان تۇركيامەن اگروونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە مۇددەلى. اتاپ ايتقاندا، بيداي مەن بۇرشاقتى تەرەڭ وڭدەۋ، جىلىجاي كەشەندەرى مەن جەلاتين ءوندىرىسى سياقتى بىرلەسكەن جوبالار قاراستىرىلىپ وتىر.
قىتايدان قازاقستانعا جەمىس-جيدەك ەكسپورتى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا بەس ەسەگە ءوستى - حالىق گازەتى
2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا قىتاي مەن قازاقستان شەكاراسىنداعى جەمەنەي- مايقاپشاعاي شەكارا وتكەلى ارقىلى قازاقستانعا ەكسپورتتالعان جەمىس-جيدەك كولەمى ايتارلىقتاي ارتتى. بۇل تۋرالى شىنجاڭداعى جەمەنەي كەدەنىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنىپ قىتايدىڭ حالىق گازەتى باسىلىمى حابارلادى.
كەدەن مالىمەتىنە سايكەس، اتالعان كەزەڭدە جەمىس- جيدەك ەكسپورتى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 532,5 پايىزعا ءوسىپ، 54,48 ميلليون يۋانعا (شامامەن 7,97 ميلليون ا ق ش دوللارى) جەتكەن.
سونىمەن قاتار، ءبىرىنشى توقساندا جەمەنەي- مايقاپشاعاي شەكارا وتكەلى ارقىلى جۇزەگە اسقان يمپورت پەن ەكسپورت كولەمى تۇراقتى ءوسىم كورسەتكەن. ساۋدا قۇرىلىمى دا ءارتاراپتاندىرىلىپ كەلەدى.
ستاتيستيكاعا سايكەس، وسى وتكەل ارقىلى يمپورتتالعان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جالپى قۇنى 36,51 ميلليون يۋاندى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 62,4 پايىزعا ارتقان.
نەگىزگى يمپورتتىق تاۋارلار قاتارىندا ءداندى جانە مايلى داقىلدار، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرى، سونداي-اق ارنايى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بار.
بۇدان بولەك، كەدەن ورگاندارى جيھاز، اكسەسسۋارلار جانە كەراميكالىق بۇيىمدار ەكسپورتىنىڭ دا وسكەنىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلىمىندا «قازاقستاندىق تۋريستەر حاينان باعىتىندا بەلسەندىلىك تانىتتى» دەگەن مازمۇنداعى اقپارات جارىق كوردى.
بيىلعى 1- مامىر مەرەكەسى كەزىندە حاينان ولكەسىنە كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەر سانى ارتتى. بۇل تۋرالى حاينان ولكەلىك ۇكىمەتى مالىمدەگەن.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، مەرەكە كۇندەرى ايماق 10 مىڭنان استام ۆيزاسىز شەتەلدىك قوناقتى قابىلداعان. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 14,5 پايىزعا كوپ.
حاينانعا كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ باسىم بولىگىن رەسەي، قازاقستان، سينگاپۋر، مالايزيا جانە بەلارۋس ازاماتتارى قۇراعان.
ولكەلىك بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، حاينان ەركىن ساۋدا پورتى اياسىنداعى ۆيزاسىز كىرۋ ساياساتى كەزەڭ- كەزەڭىمەن كەڭەيتىلىپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا الەمنىڭ 86 ەلىنىڭ ازاماتتارى حاينانعا قاراپايىم تولقۇجاتپەن ۆيزاسىز كىرە الادى.
اۆتورلار
بەيسەن سۇلتان