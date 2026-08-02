قىتايداعى قازاق مالشىلارى اقبۇلاق جايلاۋىندا كوكپار جارىسىن ۇيىمداستىردى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
استانا. KAZINFORM - Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستان س ءى م باسشىسى قازاقستاننىڭ جاڭا ەلشىسىن قابىلدادى - ءوزا
قازاقستاننىڭ وزبەكستانداعى جاڭادان تاعايىندالعان توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ەرالى توعجانوۆ تاشكەنتتە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى باحتيەر سايدوۆقا سەنىم گراموتالارىنىڭ كوشىرمەلەرىن تاپسىردى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، ءوڭىرارالىق بايلانىستار جانە كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى تالقىلادى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
ەسكە سالساق، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ەرالى توعجانوۆ قازاقستاننىڭ وزبەكستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى. ول بۇل قىزمەتتە 2022 -جىلدان بەرى ەلشىلىكتى باسقارعان بەيبىت اتامقۇلوۆتىڭ ورنىنا كەلدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوزا» - دا «قازاقستاننىڭ وزبەكستانداعى ەلشىسى ديپلوماتيالىق ميسسياسىن اياقتادى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى باحتيەر سايدوۆ قازاقستاننىڭ وزبەكستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بەيبىت اتامقۇلوۆتى ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى قابىلدادى. كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر ەلشىنىڭ ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ قىزمەتى كەزەڭىندە 2022 -جىلعى 22-جەلتوقساندا وزبەكستان مەن قازاقستان اراسىندا وداقتاستىق قاتىناستار تۋرالى شارتقا قول قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
وزبەكستان تاراپى بەيبىت اتامقۇلوۆقا اتقارعان قىزمەتى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، ونىڭ ەڭبەگى وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ تاراپىنان جوعارى باعالانىپ، ول «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ىستىقكولگە حالىقارالىق ەكولوگيالىق مارتەبە بەرىلۋى مۇمكىن - Eurasia Today
ىستىقكول «Blue Flag» حالىقارالىق ەكولوگيالىق سەرتيفيكاتىن يەلەنگەن ورتالىق ازياداعى العاشقى كول اتانۋى مۇمكىن. قىرعىزستان تۇركيانىڭ قولداۋىمەن اتالعان باعدارلامانى ەنگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر، دەپ جازادى Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى.
جوبا اياسىندا قىرعىزستان جاعالاۋ اۋماقتارىن باسقارۋ، سۋ ساپاسىن باقىلاۋ، قالدىقتاردى باسقارۋ جانە تۇراقتى تۋريزم باعىتىندا تۇركيانىڭ، سونىڭ ىشىندە انتاليا تاجىريبەسىن زەردەلەۋدە. ماۋسىم ايىندا قىرعىز دەلەگاتسياسى «Blue Flag» سەرتيفيكاتىنا يە بولعان انتاليا جاعاجايلارىنا بارىپ، حالىقارالىق تالاپتاردى ورىنداۋ تاجىريبەسىمەن تانىستى.
TـRAEV وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي سۇلۋلىعى مەن تۋريستىك الەۋەتى جوعارى ىستىقكول بۇل سەرتيفيكاتقا ۇمىتكەر نىسانداردىڭ ءبىرى. باعدارلاما تەك سۋ تازالىعىن عانا ەمەس، ەكولوگيالىق مەنەدجمەنت، قاۋىپسىزدىك، قولجەتىمدىلىك، قالدىقتاردى ءتيىمدى باسقارۋ جانە ەكولوگيالىق اعارتۋ تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن دا قاراستىرادى.
قورعاس پورتى ارقىلى يمپورت-ەكسپورت جۇك كولەمى تاريحي رەكوردقا جەتتى - حالىق گازەتى
قىتايدىڭ شينجاڭ وڭىرىندەگى قورعاس پورتىندا 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا يمپورتتىق جانە ەكسپورتتىق جۇك كولەمى 22,954 ميلليون تونناعا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 3,1 پايىزعا ءوستى. قورعاس كەدەنىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل پورت تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش بولدى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ حالىق گازەتى باسىلىمى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، تاۋار قۇرىلىمىندا يمپورتتىڭ نەگىزگى بولىگىن ەلەكترومەحانيكالىق ونىمدەر، مەتال كەندەرى، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى مەن ازىق-تۇلىك قۇرادى. اسىرەسە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى مەن ازىق-تۇلىك يمپورتىنىڭ ساۋدا كولەمى ايتارلىقتاي ارتقان.
ال ەكسپورت نەگىزىنەن جاڭا ەنەرگەتيكالىق كولىكتەر، جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر، توقىما بۇيىمدارى جانە كيىم- كەشەك ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى. ساراپشىلار مۇنى وڭىردەگى سىرتقى ساۋدا بەلسەندىلىگىنىڭ ارتىپ، قورعاس پورتىنىڭ حالىقارالىق جۇك تاسىمالىنداعى ءرولىنىڭ كۇشەيۋىمەن بايلانىستىرادى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا حالىق گازەتى باسىلىمىندا «جەمەنەي بەكەتى ارقىلى يمپورت- ەكسپورت جۇك تاسىمالى 24,7 پايىزعا ءوستى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، شىڭجاڭداعى جەمەنەي بەكەتى قازاقستاننىڭ مايقاپشاعاي كەدەن بەكەتىنە قاراما-قارسى ورنالاسقان. اتالعان كەدەن بەكەتى - قازاقستان، قىتاي، رەسەي جانە موڭعوليا مەملەكەتتەرىنىڭ ءتورت جاقتى شەكارا ايماعىندا. جەمەنەي كەدەنىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا بەكەت ارقىلى يمپورت- ەكسپورت جۇك تاسىمالىنىڭ جيىنتىق كولەمى 91 مىڭ توننانى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 24,7 پايىزءعا وستى.
ونىڭ ىشىندە يمپورتتىق جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى 38 مىڭ توننا بولىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 507,3 پايىزعا كۇرت ءوستى.
بەكەت كەدەندىك راسىمدەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باسا نازار اۋدارىپ وتىر. اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جاڭا ونىمدەرىنە ارنالعان «جاسىل ءدالىز» اشىلىپ، تاۋلىك بويى الدىن الا تاپسىرىس بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ەنگىزىلىپ، كەدەندىك راسىمدەۋ ۋاقىتى ايتارلىقتاي قىسقارتىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ورتالىق ازيا نارىعىندا قىتايدىڭ جەڭىل ماشينا جاساۋ بۇيىمدارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ وزىندىك ەرەكشە ونىمدەرىنە سۇرانىس جوعارى، بەكەتتەگى سىرتقى ساۋدا كاسىپورىندارىنىڭ بيزنەس كولەمى ۇزدىكسىز ۇلعايىپ كەلەدى، - دەپ جازادى قىتايلىق ب ا ق.
قىتايداعى قازاق مالشىلارى اقبۇلاق جايلاۋىندا كوكپار جارىسىن ۇيىمداستىردى - التاي اقپاراتى
قىتايدىڭ شينجاڭ وڭىرىندەگى التاي قالاسىنا قاراستى قىزىلتاس قالاشىعىنىڭ اقبۇلاق جايلاۋىندا جەرگىلىكتى قازاق مالشىلارىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءداستۇرلى كوكپار جارىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قىتايلىق «التاي اقپاراتى» باسىلىمى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، جارىس بارىسىندا شاباندوزدار تۇلپارلارىن قۇيىنداتىپ، سەركەنى تاقىمعا باسىپ، ۇلتتىق ويىننىڭ كوركىن قىزدىردى. تارتىستى باسەكەنى تاماشالاۋعا جينالعان جۇرتشىلىق شاباندوزدارعا قىزۋ قولداۋ كورسەتىپ، كەڭ دالا جانكۇيەرلەردىڭ قوشەمەتىنە بولەندى.
- كوكپار - قازاق حالقىنىڭ ەجەلدەن كەلە جاتقان ۇلتتىق ات سپورتىنىڭ ءبىرى. ەرلىك پەن ەپتىلىكتى، قايسارلىق پەن شەبەرلىكتى ۇشتاستىراتىن بۇل ويىن قىتايداعى قازاق قاۋىمى اراسىندا دا ۇلتتىق ءداستۇردى دارىپتەپ، مادەني مۇرانى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى رەتىندە كەڭىنەن ناسيحاتتالىپ كەلەدى، - دەپ جازادى قىتايلىق باسىلىم.
تاتارستان BRICS ەلدەرىمەن جانە يرانمەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەيدى - ParsToday
تاتارستان بريكس ەلدەرىمەن، يسلام الەمىمەن، وڭتۇستىك- شىعىس ازيا جانە لاتىن امەريكاسى مەملەكەتتەرىمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر. بۇل تۋرالى تاتارستان پرەزيدەنتى رۋستام ميننيحانوۆ TV BRICS ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، ميننيحانوۆ 2024 -جىلى قازان قالاسىندا وتكەن BRICS ءسامميتى تاتارستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرىپ، شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار تارتۋعا ىقپال ەتكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ونەركاسىپتىك، تەحنولوگيالىق، كولىكتىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى الەۋەتى جوعارى رەسپۋبليكا BRICS ەلدەرىمەن بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن.
تاتارستان پرەزيدەنتى حالال يندۋسترياسى، ساۋدا، ينۆەستيتسيا، لوگيستيكا، تەحنولوگيا، ءبىلىم جانە عىلىم سالالارىنداعى ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. ول 2026 -جىلى قازان قالاسىنىڭ يسلام الەمىنىڭ مادەني استاناسى اتانۋى يراندى قوسا العاندا، BRICS-تىڭ جاڭا مۇشەلەرىمەن ەكونوميكالىق جانە مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا جاڭا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
تۇرىك جانە قازاق مۇعالىمدەر استانادا باس قوستى - TRT
قازاقستاننىڭ ەلورداسى استانادا ۇيىمداستىرىلعان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىندا قازاق جانە تۇرىك مۇعالىمدەر باس قوستى، دەپ حابالايدى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، استانادا تۇرىك ىنتىماقتاستىق جانە كوورديناتسيا اگەنتتىگىنىڭ (TİKA) قولداۋىمەن، تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگى مەن استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءبىلىم باسقارماسى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى اياقتالدى.
باعدارلاما اياسىندا تۇركيادان كەلگەن 6 مامان قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن جينالعان 120 مۇعالىمگە زاماناۋي وقىتۋ ادىستەرى بويىنشا ءدارىس وقىدى. قاتىسۋشىلار تەوريالىق بىلىمدەرىن پراكتيكالىق تاپسىرمالار ارقىلى جەتىلدىرىپ، «ينتەگراتسيالانعان وقىتۋ جانە ۇيرەتۋ مودەلدەرىنە كىرىسپە» ترەنينگىندە ءوز پاندەرىنە ارنالعان وقۋ ستسەنارييلەرىن ازىرلەپ، جوبالار كورمەسىندە تانىستىردى.
سەرتيفيكاتتاردى تابىستاۋ راسىمىندە TİKA- نىڭ استاناداعى باعدارلاما ۇيلەستىرۋشىسى فۋات ەردوعمۋش ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى دوستىق پەن باۋىرلاستىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق وسى اپتادا «TRT» باسىلىمىندا «تۇركيا قىتايلىق «Temu» ساۋدا پلاتفورماسىنا ايىپپۇل سالدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، تۇركيانىڭ باسەكەلەستىكتى قورعاۋ باسقارماسى «Temu» ساۋدا پلاتفورماسىنا جوسپارلانعان جەرگىلىكتى تەكسەرۋگە كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن 3,696 ميلليون تۇرىك ليراسى (شامامەن 78 مىڭ ا ق ش دوللارى) كولەمىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالدى. دەگەنمەن كومپانياعا قاتىستى رەسمي باسەكەلەستىك تەرگەۋىن باستاماۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، الدىن الا تەكسەرۋ «Temu» پلاتفورماسىنىڭ ءۇشىنشى تاراپ ساتۋشىلارىنىڭ تاۋار باعاسىنا ىقپال ەتىپ، تۇركيانىڭ باسەكەلەستىك تۋرالى زاڭىنىڭ تالاپتارىن بۇزۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە بايلانىستى جۇرگىزىلگەن. الايدا ينسپەكتورلار ستامبۇلداعى كومپانيا كەڭسەسىنە بارعان كەزدە عيمارات جابىق بولىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزۋ مۇمكىن بولماعان. وسىعان بايلانىستى كومپانيا مەملەكەتتىك باقىلاۋعا كەدەرگى كەلتىردى دەپ تانىلدى.
«Temu» وكىلدەرى باعا بەلگىلەۋ تاجىريبەسىنە قاتىستى ءىستىڭ جابىلعانىن جانە ايىپپۇل سالىنعانىن راستادى. كومپانيا رەسمي حابارلاما العان كۇننەن باستاپ 60 كۇن ىشىندە بۇل شەشىمگە انكارانىڭ اكىمشىلىك سوتىندا شاعىمدانا الادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شەتەلدە قازاق باسپا ءسوزى تاريحتا العاش رەت ادام تارىزدەس روبوتتار ءتىرى جانۋارعا وتا جاساعانى تۋرالى حابار تاراتقان ەدى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى