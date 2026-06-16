قىتايداعى جەر ءدۇمپۋى: قازا تاۋىپ، جاراقات العاندار بار
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى ساعات 18:40 تاعى جاعداي بويىنشا قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى شينحاي پروۆينتسياسىنداعى حايسي موڭعول-تيبەت اۆتونوميالىق پرەفەكتۋراسىندا بولعان 6,3 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسىنەن ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ءتورت ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەر سىلكىنىسى بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 17:06 دا بولدى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى سولتۇستىك ەندىكتىڭ 37,80 گرادۋسىندا جانە شىعىس بويلىقتىڭ 95,56 گرادۋسىندا ورنالاسقان.
شينحاي پروۆينتسياسىنىڭ سەيسمولوگيالىق بيۋروسى جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنا توتەنشە جاعدايلارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن جەر سىلكىنىسى بولعان ايماققا ارنايى توپ جىبەردى.
پروۆينتسيالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ساعات 18:10 دا II دەڭگەيلى جەر سىلكىنىسىنە جاۋاپ بەرۋ شارالارى باستالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن يندونەزيا جاعالاۋىندا دا ماگنيتۋداسى 6,7 جەر سىلكىنىسى بولدى.