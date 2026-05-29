قىتايداعى شالعاي جايىلىمعا باقتاشى ىزدەگەن حابارلاندىرۋ جەلىنى شۋلاتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى شالعاي جايىلىمعا باقتاشى ىزدەگەن حابارلاندىرۋ الەۋمەتتىك جەلىدە قىزۋ تالقىلاندى. Weibo جەلىسىندەگى جازبا 59 ميلليوننان استام قارالىم جيناپ، 21 مىڭنان اسا پىكىرتالاسقا سەبەپ بولدى.
قىتايدىڭ ەڭبەك نارىعىندا ەرەكشە بوس جۇمىس ورنى كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋداردى. ىشكى موڭعولياداعى فەرمەر شالعايداعى رانچوعا ەكى باقتاشى ىزدەيتىنىن جاريالاعان. جۇمىس شارتى وڭاي ەمەس: جىل بويى دەمالىسسىز ەڭبەك ەتۋ، 40 گرادۋس ايازعا ءتوزۋ جانە 300 شاقىرىم راديۋستا كورشى-قولاڭسىز ءومىر ءسۇرۋ قاجەت. سوعان قاراماستان جۇمىس بەرۋشى ايىنا 16 مىڭ يۋان، ياعني شامامەن 2200 دوللار نەمەسە 1,13 ميلليون تەڭگە تولەۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان.
حابارلاندىرۋ اۆتورى جوعارى جالاقى اۋىر جاعدايدىڭ وتەمى ەكەنىن اشىق جازعان. ال جەلى قولدانۋشىلارى بۇل اقشانى بىردەن «جالعىزدىق پەن زەرىگۋ ءۇشىن تولەنەتىن اقى» دەپ اتاپ كەتتى.
جازبا Weibo جەلىسىندە ترەندكە شىعىپ، قىسقا ۋاقىتتا 59 ميلليوننان استام قارالىم جينادى. جۇمىس بەرۋشىنىڭ ءوزى دە مۇنداي قىزىعۋشىلىق كۇتپەگەنىن ايتقان. باقتاشى بولۋعا اۋىل تۇرعىندارىنان بولەك، شاڭحاي مەن چۇڭچيڭدەگى كەڭسە قىزمەتكەرلەرى، زاۋىت جۇمىسشىلارى، ءتىپتى جوعارى وقۋ ورنىن بىتىرگەن جاستار دا نيەت بىلدىرگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي قىتاي جاستارىنىڭ مانساپ جولىنداعى قاتال باسەكەدەن، تاڭعى 09:00-دەن كەشكى 21:00-گە دەيىن اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەۋ تارتىبىنەن جانە ءىرى قالالارداعى قىسىمنان شارشاعانىن كورسەتەدى.
«قازىرگى قالا تۇرعىندارى جان تىنىشتىعىن تابۋ جانە باستاپقى كاپيتال جيناۋ ءۇشىن اۋىر فيزيكالىق ەڭبەك پەن وقشاۋ ءومىردى تاڭداۋعا ءجيى دايىن. ويتكەنى يەن دالادا اقشا جۇمسايتىن جەر جوق»، - دەلىنگەن جازبادا.
قىتايدا مۇنداي جاعداي العاش رەت بولىپ وتىرعان جوق. بۇعان دەيىن دە مىڭداعان ادام جىجياڭ پروۆينتسياسىنداعى ادام تۇرمايتىن ارالعا قاراۋىل بولۋعا ءوتىنىش بىلدىرگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گرەتسيا بيلىگى ەگەي تەڭىزىندەگى انتيكيفەرا ارالىنا كوشىپ بارعاندارعا 11,2 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تولەۋگە دايىن ەكەنى حابارلانعان. جەرگىلىكتى بيلىك ارالعا قايتا جان ءبىتىرۋ ءۇشىن ارنايى باعدارلاما ىسكە قوسقان. قازىر وندا 24 كە جۋىق ادام تۇراقتى تۇرادى. جازدا ماۋسىمدىق جۇمىسشىلار مەن تۋريستەر كەلگەندە تۇرعىندار سانى 60-65 ادامعا دەيىن كوبەيەدى. ال 40 جىل بۇرىن ارالدا شامامەن 300 ادام تۇرعان. كەيىن جاستار جۇمىس ىزدەپ ماتەريككە كوشىپ كەتكەن.