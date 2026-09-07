قىتايداعى الاپات سەل: 43 ادام قازا بولدى، 519 ادام حابار-وشارسىز كەتتى
استانا. قازاقپارات – 26-تامىزدا قىتاي مەن نەپال شەكاراسىنداعى گيرونگ وتكىزۋ بەكەتى ماڭىندا بولعان سەلدەن 43 ادام قازا تاپقانى راستالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
سەنبى كۇنى ساعات 18:00 دەگى مالىمەت بويىنشا، تاعى 519 ادام حابار-وشارسىز كەتكەندەر قاتارىندا ەكەنى انىقتالدى. بۇل تۋرالى جەكسەنبىدە جەرگىلىكتى توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ شتابى مالىمدەدى.
قىتايلىق جانە شەتەلدىك جۋرناليستەر قاتىسقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا حابار- وشارسىز كەتكەندەردىڭ اراسىندا 23 ەلدىڭ 261 ازاماتى بار ەكەنى ايتىلدى.
باسپاءسوز ءماسليحاتى شەتەلدىك باق وكىلدەرى دەمالىس كۇندەرى گيرونگ وتكىزۋ بەكەتى ماڭىنداعى سەل جۇرگەن اۋماققا بارعاننان كەيىن ءوتتى.
نەپال اۋماعىنداعى بيىك تاۋلى مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋىنان كەيىن بولعان جويقىن سەلدەن سوڭ قىتاي اۋقىمدى ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن باستادى.
سەنبى كۇنى ساعات 18:00 دەگى جاعداي بويىنشا قىتاي تاراپى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا 2500 دەن استام ادام مەن 500 دەن استام تەحنيكا جۇمىلدىرعان. سونداي-اق دروندار مىڭنان استام رەت ۇشىرىلىپ، اۋەدەن 5,43 توننا جۇك جەتكىزىلگەن.
بۇدان بولەك، گيرونگ ۋەزىنىڭ بيلىگى اۋماقتا قالىپ قويعان نەپالدىڭ شەكارالاس اۋداندارىنىڭ 1720 تۇرعىنىنا كومەك كورسەتتى. گيرونگتا جۇمىس ىستەيتىن نەمەسە كاسىپپەن اينالىساتىن كوپتەگەن نەپالدىق ازامات سەل ادەتتە قىتاي شەكاراسىنان ءوتۋ ءۇشىن پايدالاناتىن وتكىزۋ بەكەتىن قيراتىپ كەتكەننەن كەيىن ەل اۋماعىنان شىعا الماي قالعان.
شتاب وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتاي تابيعي اپاتتاردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى اقپارات الماسۋ تەتىگى ارقىلى نەپالعا مەتەورولوگيالىق جانە گيدرولوگيالىق جاعداي، سونداي- اق مۇزدىقتار مەن مۇزدىق كولدەردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى جاڭارتىلعان دەرەكتەردى كۇن سايىن بەرىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 1294 ادامعا جەتىپ، تاعى 5053 اداممەن بايلانىس ورناتىلماي وتىرعانى حابارلاندى. سونداي-اق، ايماقتا الى دە كوشكىن ءقاۋپى بار.
ب ۇ ۇ نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 49,6 ميلليون دوللار سۇرادى.
ەلدەگى جويقىن سۋ تاسقىنى بولعاننان كەيىن 10 كۇن وتكەن سوڭ قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان ەكى ادامدى ءتىرى تاپتى.
نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان جوعالىپ كەتكەن تۋريستەر بايلانىسقا شىعا باستادى.