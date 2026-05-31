قىتايدا زاڭسىز كەن ورنى وپىرىلىپ، بەس ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى يۋننان پروۆينتسياسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ كەزىندە كەن ورنى وپىرىلىپ، بەس ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا جەكسەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 04:30 شاماسىندا حۋەيتسزە ۋەزىنە قاراستى ناگۋ كەنتىنىڭ بايۋ اۋىلىندا بولعان.
وقيعا ورنىنا توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى، پوليتسيا، ءورت سوندىرۋشىلەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە تابيعي رەسۋرستار سالاسىنىڭ ماماندارى جۇمىلدىرىلدى.
قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىندا قالعان التى ادامدى شىعارىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزگەن. الايدا زارداپ شەككەندەردىڭ بەسەۋى العان جاراقاتتارىنان كوز جۇمدى. ءبىر ادامنىڭ جاعدايى تۇراقتى، ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن وپىرىلۋدىڭ سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن حابارلانعانداي، اقمولا وبلىسىنداعى شاحتانى زاڭسىز قازعان ەكى ادام قازا تاپتى.