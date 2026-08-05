قىتايدا ۇزاق ۋاقىت تەلەفوننان باس الماعان ستۋدەنت اۋرۋحاناعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق ستۋدەنت جازعى دەمالىس كەزىندە ۇزاق ۋاقىت بويى تەلەفوننان باس كوتەرمەي، قوزعالىسسىز جاتقاندىقتان اۋرۋحاناعا ءتۇستى. دارىگەرلەر وعان اياقتىڭ تەرەڭ كوكتامىر ترومبوزى دياگنوزىن قويعان. بۇل تۋرالى Sin Chew Daily باسىلىمى جازدى.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، ستۋدەنت كۇن سايىن بەس ساعاتتان استام ۋاقىتىن سمارتفوندا بەينەويىن ويناۋعا جانە ءتۇرلى ۆيدەولار كورۋگە جۇمساعان. ول ۋاقىتتىڭ باسىم بولىگىندە توسەكتە جاتىپ نەمەسە ديۆاندا وتىرىپ وتكىزگەن، ال دەنە قوزعالىسى وتە از بولعان. بىرنەشە كۇننەن كەيىن ونىڭ وڭ جاق بالتىرى ءىسىنىپ، اۋىرىپ، كولەمى ۇلعايا باستاعان. العاشىندا جاقىندارى مۇنى ۇزاق وتىرعاننان بولعان بۇلشىقەت اۋىرۋى دەپ ويلاعان. الايدا جاعدايى ناشارلاعان سوڭ عانا مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن.
تەكسەرۋ بارىسىندا دارىگەرلەر ستۋدەنتتىڭ تومەنگى اياق-قولىنداعى تەرەڭ كوكتامىردا قان ۇيىپ قالعانىن انىقتاپ، ونى شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جاتقىزعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ناۋقاستا قاننىڭ ۇيۋىنا تۇقىم قۋالايتىن بەيىمدىلىك بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن اۋرۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى - ۇزاق ۋاقىت بويى قيمىلسىز قالىپتا بولۋ. مۇنداي جاعدايدا قان اينالىمى باياۋلاپ، ترومبتىڭ پايدا بولۋ قاۋپى بىرنەشە ەسە ارتادى. دارىگەرلەر ۇزاق ۋاقىت كومپيۋتەر نەمەسە سمارتفون الدىندا وتىراتىن ادامدارعا ءاربىر 30-60 مينۋت سايىن ورنىنان تۇرىپ، بىرنەشە مينۋت قوزعالىپ جۇرۋگە، اياق- قولدى سوزىپ، جەڭىل جاتتىعۋلار جاساۋعا كەڭەس بەرەدى. بۇل قان اينالىمىن جاقسارتىپ، ترومبوزدىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.