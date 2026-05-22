قىتايدا نوسەر سالدارىنان 6 ادام كوز جۇمىپ، 10 ادام ءىز-ءتۇزسىز كەتتى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق قىتايدا نوسەر جاۋىن سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 6 ادامعا جەتىپ، 10 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بەيسەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 08:00-دەگى مالىمەت بويىنشا، قىتايدىڭ حۋنان پروۆينسياسىنداعى شيمەن ۋەزىندە تولاسسىز جاۋعان نوسەر سالدارىنان 6 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 10 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى بيلىك حابارلادى.
اتالعان وڭىردە بيىلعى العاشقى قاتتى جاۋىن جەكسەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 07:00-دە باستالعان. تابيعي اپات سالدارىنان جالپى سانى 23 ەلدى مەكەن زارداپ شەككەن. بۇل جونىندە شيمەن ۋەزى اكىمشىلىك تۇرعىدا باعىناتىن چاندە قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى مالىمدەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعا ورنىندا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار بۇلىنگەن ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ جانە زارداپ شەككەن تۇرعىنداردىڭ كۇندەلىكتى قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى قولعا الىنعان.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭشي جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى ليۋجوۋ قالاسىندا 5,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولىپ، ەكى ادام قازا تاپقانىن جازعان بولاتىنبىز.