قىتايدا نوسەر جاڭبىردان ءبىر ەلدىمەكەن سۋ استىندا قالدى
قاتتى نوسەر جاڭبىر سالدارىنان قىتايدىڭ ورتالىق بولىگىندەگى حۋبي پروۆينسياسىنىڭ لۋنگان كەنتىن سۋ باستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەرگىلىكتى اقپاراتقا سايكەس، ەكى كۇن ىشىندە وڭىردە ورتا ەسەپپەن 160 ميلليمەترگە دەيىن جاۋىن- شاشىن تۇسكەن. نوسەر جاڭبىر مەن كورشىلەس اۋدانداردان كەلگەن تاسقىن سۋلاردىڭ اسەرىنەن لۋنگان وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيى 4,62 مەترگە كوتەرىلدى. سونىڭ سالدارىنان كەنت كوشەلەرىن سۋ باسىپ، جۇزدەگەن تۇرعىن ءوز ۇيلەرىندە قامالىپ قالعان.
- نوسەر جاڭبىر بۇكىل كەنتتى سۋ استىندا قالدىردى، جولداردىڭ بارلىعىن سۋ باستى. اسا قاجەتتىلىك بولماسا، سىرتقا شىقپاڭىزدار، وزدەرىڭىزدى ساقتاڭىزدار! تابيعات اپاتى اياۋشىلىق تانىتپايدى، ءبىراق ادامداردىڭ جاناشىرلىعى مول. سۋ تەزىرەك قايتىپ، ۇيلەر امان قالىپ، بارلىعى قاۋىپسىز بولسا ەكەن، - دەپ جازدى قىتايدىڭ Rednote الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى قولدانۋشىلاردىڭ ءبىرى.
قاۋىپتى ايماقتاردان قۇتقارۋ قىزمەتتەرى جەدەل تۇردە 1350 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى. رەسمي مالىمەت بويىنشا، قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق.
قازىرگى ۋاقىتتا توتەنشە جاعدايلار قىزمەتتەرى مەن جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ كۇشىمەن تۇرعىن اۋداندارداعى سۋ نەگىزىنەن شىعارىلعان. سۋ باسقان اۋماقتاردا قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.