قىتايدا تابيعات اپاتى سالدارىنان 36 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۇڭ پروۆينتسياسىندا نوسەر جاۋىن مەن سۋ تاسقىنى قاۋپىنە بايلانىستى 36 مىڭنان استام تۇرعىن ەۆاكۋاتسيالاندى.
قىتاي ورتالىق تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، 12-ماۋسىمدا باستالعان نوسەر جاۋىننان كەيىن ايماقتا توتەنشە جاعدايلارعا قارسى شارالار قابىلداندى.
گۋاڭدۇڭ پروۆينتسياسىنىڭ سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىققا قارسى كۇرەس جونىندەگى ارنايى توبىنىڭ مالىمەتىنشە، 16-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا سۋ تاسقىنى ءقاۋپى بار ايماقتاردان 36127 ادام ەۆاكۋاتسيالانعان.
- پروۆينتسيادا 12 مىڭنان استام قىزمەتكەر مەن شامامەن 3500 ءىرى ينجەنەرلىك قۇتقارۋ جابدىقتارىنان تۇراتىن 260 ينجەنەرلىك قۇتقارۋ توبى ورنالاستىرىلدى. سونىمەن قاتار، پروۆينتسيا اۋەدەن قۇتقارۋ وپەراتسيالارىنا سەگىز تىكۇشاق جىبەردى، دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
15-ماۋسىمدا قىتايدىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعى ايماقتا قاتتى جاڭبىر جاۋۋ قاۋپىنىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى «سارى» دابىل بەلگىسىن جاريالادى.
قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى جاز نوسەر جاۋىنمەن، تايفۋندارمەن جانە سۋ تاسقىنى قاۋپىمەن قاتار جۇرەدى.
ەلدەگى تابيعي اپاتتاردان كەلتىرىلگەن تىكەلەي زالال 2025 -جىلعا قاراي 241,61 ميلليارد يۋانعا (35 ميلليارد دوللاردان استام) جەتتى دەپ ەسەپتەلەدى.