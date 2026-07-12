قىتايدا سۋ تاسقىنى قاۋپىنە بايلانىستى ەسكەرتۋدىڭ «قىزىل» دەڭگەيى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە نوسەر جاۋىننان بولاتىن سۋ تاسقىنى مەن گەولوگيالىق اپات قاۋپىنە بايلانىستى ەڭ جوعارى - «قىزىل» دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى مەن ەلدىڭ مەتەورولوگيالىق باسقارماسى سەنبى كۇنى ساعات 18:00-دە بىرلەسكەن ەسكەرتۋ جاريالادى.
بولجام بويىنشا، 11-شىلدە ساعات 20:00-دەن 12-شىلدە ساعات 20:00 گە دەيىن بەيجىڭنىڭ شىعىس بولىگىندە، تيانجين قالاسىنىڭ سولتۇستىگىندە، حىبي پروۆينسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ شىعىسىندا، لياونين پروۆينسياسىنىڭ باتىسىندا، جيلين پروۆينسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، حيلۋڭياڭ پروۆينسياسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، جىجياڭ پروۆينسياسىنىڭ ورتالىعى مەن وڭتۇستىگىندە، انحوي پروۆينسياسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، فۋجيان پروۆينسياسىنىڭ سولتۇستىگىندە، جياڭشي پروۆينسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە سىچۋان پروۆينسياسىنىڭ ورتالىق بولىگىندە كەنەتتەن بولاتىن سۋ تاسقىنى قاۋپى جوعارى بولىپ تۇر.
بەيجىڭنىڭ شىعىسىنداعى، حەبەي پروۆينسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى، جىجياڭ پروۆينسياسىنىڭ ورتالىق جانە وڭتۇستىك بولىگىندەگى، سونداي-اق انحوي پروۆينسياسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى جەكەلەگەن اۋدانداردا نوسەردەن بولاتىن سۋ تاسقىنى قاۋپى وتە جوعارى بولعاندىقتان، «قىزىل» دەڭگەيلى ەسكەرتۋ ەنگىزىلدى.
ال باسقا وڭىرلەردە نوسەر جاۋىننىڭ سالدارىنان سۋ تاسقىنى بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار قىتاي بيلىگى گەولوگيالىق اپاتتار قاۋپىنە بايلانىستى دا «قىزىل» دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ جاريالادى.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، گەولوگيالىق اپات قاۋپى بەيجىڭ، تيانجين، ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانى، حەبەي، لياونين، جيلين، حيلوڭجياڭ، جىجياڭ، انحوي، جياڭشي، فۋجيان، سىچۋان، يۋننان، شانشي، گانسۋ پروۆينسيالارى مەن شيزاڭ اۆتونوميالىق اۋدانىندا ساقتالادى.
قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى مەن ەلدىڭ مەتەورولوگيالىق باسقارماسى بارلىق دەڭگەيدەگى جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىن جانە جاۋاپتى قىزمەتتەردى توتەنشە جاعدايلارعا دايىندىقتى كۇشەيتىپ، الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋعا شاقىردى.
وسىعان دەيىن بەيجىڭدە نوسەر جاڭبىر سالدارىنان 95 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالانعانى تۋرالى جازدىق.
https://kaz.inform.kz/news/kitayda-su-taskini-kaupne-baylanisti-eskertudn-kizil-dengey-zhariyalandi-c924778c