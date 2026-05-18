قىتايدا روبوتتارعا «ءتولقۇجات» بەرىلە باستادى
جۇيەدە قولدانىلاتىن ID- اۋتەنتيفيكاتسيا روبوتتىڭ بۇكىل ومىرلىك تسيكلىنە ارنالعان بىرەگەي ءنومىر بولىپ سانالادى. ول ازاماتتاردىڭ جەكە سايكەستەندىرۋ نومىرىنە ۇقساس.
يدەنتيفيكاتسيالىق كود ءتورت دەڭگەيلى تەكسەرۋ قۇرىلىمىنان تۇرادى. ونىڭ ىشىندە مەملەكەت كودى، ءوندىرۋشى كاسىپورىننىڭ دەرەگى، ءونىم مودەلى جانە قۇرىلعىنىڭ جەكە سەريالىق ءنومىرى بار.
سيفرلىق ID ارقىلى روبوتتىڭ تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ تاريحىن، جۇمىس جۋرنالدارىن جانە اقاۋلار تۋرالى مالىمەتتەردى جەدەل كورۋگە بولادى. بۇل جۇيە اقاۋدىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاۋعا جانە جاۋاپتى تاراپتى بەلگىلەۋگە كومەكتەسەدى.
سونىمەن قاتار جاڭا جۇيە روبوتتاردى كاسىپورىندار اراسىندا قايتا تەكسەرۋسىز تاسىمالداۋدى جەڭىلدەتىپ، تەحنيكانى پايدالانۋعا بەرۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى.
وسىعان دەيىن قىتايدا جول قوزعالىسىن رەتتەيتىن روبوتتار پايدا بولعانى تۋرالى جازدىق.