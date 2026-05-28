قىتايدا روبوت شاي جيناۋدى ۇيرەندى
استانا. KAZINFORM-حاڭجوۋدا وتكەن 8-قىتاي حالىقارالىق شاي كورمەسىندە روبوت ايگىلى لۋنتسزين شايىنىڭ جاپىراقتارىن جيناۋ شەبەرلىگىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
كورمە بارىسىندا ادام تارىزدەس روبوت جاقىن ماڭداعى شاي باعىنا بارىپ، شاي جاپىراقتارىن جوعارى دالدىكپەن جيناۋدى ۇيرەندى. كورسەتىلىم زاماناۋي تەحنولوگيانى ءداستۇرلى سالالاردا، سونىڭ ىشىندە شاي وندىرىسىندە قالاي قولدانۋعا بولاتىنىن كورسەتتى.
لۋڭجين شايى قىتايداعى ەڭ تانىمال كوك شايلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
قىتاي روبوتوتەحنيكانى بەلسەندى تۇردە دامىتىپ، اقىلدى روبوتتاردى كولىك، ونەركاسىپ، قىزمەت كورسەتۋ جانە قالالىق ينفراقۇرىلىمعا ەنگىزىپ جاتىر. ەل روبوتوتەحنيكانى ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرا وتىرىپ اۆتوماتتاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
مامىر ايىنىڭ باسىنان باستاپ شىعىس قىتايداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنا قاراستى حاڭجوۋ قالاسىندا جول قوزعالىسىن باسقارۋعا ارنالعان ينتەللەكتۋالدى روبوتتار جۇمىس ىستەي باستادى.
