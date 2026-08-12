قىتايدا قۇرامىندا گەرماني مولشەرى جوعارى جاڭا مينەرال تابىلدى
استانا. kazinform - قىتاي عالىمدارى قۇرامىنداعى گەرماني وكسيدىنىڭ ورتاشا مولشەرى 72 پايىزعا جەتەتىن جاڭا مينەرال تاپتى. ول قىتايدا انىقتالعان ءارى حالىقارالىق مينەرالوگيالىق قاۋىمداستىق رەسمي تۇردە مويىنداعان العاشقى دەربەس گەرمانات مينەرالى بولدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
جاڭالىقتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - گەرمانيدىڭ مينەرال قۇرامىندا دەربەس تۇردە كەزدەسۋى. تابيعاتتا مۇنداي مەتالل سيرەك كەزدەسەدى جانە ادەتتە قورعاسىن-مىرىش كەندەرى مەن كومىر كەن ورىندارىندا ىلەسپە ەلەمەنت رەتىندە بولادى.
گەرماني - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سيرەك مەتال. ول جارتىلاي وتكىزگىشتەر، تالشىقتى-وپتيكالىق جۇيەلەر، ينفراقىزىل وپتيكا، كۇن ەلەمەنتتەرى جانە باسقا دا جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر وندىرىسىندە قولدانىلادى.
جاڭا مينەرالدى چانان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ گۋاڭجوۋ گەوحيميا ينستيتۋتى، گەوحيميا ينستيتۋتى جانە باسقا دا عىلىمي ۇيىمداردىڭ زەرتتەۋشىلەرىمەن بىرلەسىپ انىقتاعان. عالىمدار 2023 -جىلدان باستاپ قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى ۋسىحە قورعاسىن-مىرىش كەن ورنىندا جۇيەلى مينەرالوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزگەن.
2026 -جىلعى تامىزدا جاڭا مينەرال حالىقارالىق مينەرالوگيالىق قاۋىمداستىقتىڭ جاڭا مينەرالدار، نومەنكلاتۋرا جانە جىكتەۋ جونىندەگى كوميسسياسى تاراپىنان رەسمي تۇردە ماقۇلداندى.