قىتايدا قازاقستاندىق Silk Way Star جوباسىنىڭ ءانۇرانى ورىندالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءانشى رۋحيا بايدۇكەنوۆا مەن Silk Way Star حالىقارالىق مۋزىكالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىسى، قىتايلىق ءانشى چجان حە سۋنان چۋنتسيندەگى V مەديايننوۆاتسيالار فورۋمىندا Silk Way Star ءانۇرانىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
فورۋم قاتىسۋشىلارىنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنگەن ءاندى قازاقستاندىق كومپوزيتور حاميت شاڭعاليەۆ جازعان.
Silk Way Star ءانۇرانىنىڭ ورىندالۋى فورۋمنىڭ مادەني باعدارلاماسىنداعى جارقىن ساتتەردىڭ بىرىنە اينالىپ، قازاقستاننىڭ ۇلى جىبەك جولى كەڭىستىگىندەگى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق جانە مەديا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى ءرولىن ايقىنداي ءتۇستى.
ەسكە سالساق، Silk Way Star جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايلىق China Media Group (CMG) مەدياكورپوراتسياسى اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
Silk Way Star بايقاۋىنىڭ گراند-فينالى العاش رەت 2025-جىلى استانادا وتكىزىلىپ، تىكەلەي ەفيردە بىردەن التى تىلدە كورسەتىلدى.
بايقاۋدىڭ بارلىق 10 شىعارىلىمى Jibek Joly جانە Silk Way تەلەارنالارىندا كورسەتىلدى.