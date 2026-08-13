قىتايدان قازاقستانعا قونىس اۋدارعاندار سانى كۇرت ءوستى
استانا.قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى جارتى جىلدىعىندا قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا كەلگەندەردىڭ سانى جالپى %30 عا ازايعانىمەن، قىتايدان كوشىپ كەلگەندەر سانى %42,3 عا ارتقان.
2026-جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن شامامەن 8 مىڭ ادام كەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %30 عا تومەن.
وسى كەزەڭدە ەلدەن كوشىپ كەتكەندەر سانى دا ازايعان. التى ايدا قازاقستاننان 2,3 مىڭ ادام كەتكەن. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن شامامەن 1,5 ەسە از.
قاي ەلدەردەن كوپ كوشىپ كەلدى؟
قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا كوشىپ كەلگەندەر سانى بويىنشا وزبەكستان كوش باستاپ تۇر. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا بۇل ەلدەن 2,9 مىڭ ادام كەلگەن. الايدا بىلتىرمەن سالىستىرعاندا كورسەتكىش ەكى ەسەگە جۋىق تومەندەگەن.
ال قىتايدان كوشىپ كەلگەندەر سانى كەرىسىنشە %42,3 عا ءوسىپ، 1,7 مىڭ ادامعا جەتتى. سونداي-اق گەرمانيادان كەلگەندەر سانى %0,7 عا، تۇركيادان كەلگەندەر %2,4 عا ارتقان.
موڭعوليادان كەلگەندەر سانى 1,7 ەسە، تۇرىكمەنستان مەن ازەربايجاننان كوشىپ كەلگەندەر 1,6 ەسە ازايعان. رەسەيدەن كەلگەندەر %26,2 عا، تاجىكستاننان - %25,5 عا، قىرعىزستاننان - %4,6 عا قىسقارعان.
قازاقستاننان قاي ەلدەرگە كوشەدى؟
قازاقستاننان تۇراقتى تۇرۋعا كوشىپ كەتەتىندەر اراسىندا رەسەي نەگىزگى باعىت بولىپ وتىر. التى ايدا 1,2 مىڭ ادام رەسەيگە كەتكەن. دەگەنمەن بۇل كورسەتكىش بىلتىرعىدان ەكى ەسەگە جۋىق تومەن.
كانادا، گەرمانيا، قىرعىزستان جانە بەلارۋسكە كوشىپ كەتكەن قازاقستان ازاماتارىنىڭ سانى دا ازايعان.
ال پولشا مەن تۇركياعا كەتكەندەر سانى 1,6 ەسە وسكەن. وزبەكستانعا كوشكەندەر %28 عا، ا ق ش-قا كەتكەندەر %10,3 عا ارتقان.
قازاقستانعا كىمدەر كەلەدى؟
قازاقستانعا قونىس اۋدارۋشىلاردىڭ اراسىندا جالپى ورتا ءبىلىمى بار ازاماتتار كوپ - ولاردىڭ سانى 3,1 مىڭ ادام. جوعارى ءبىلىمى بار 1,5 مىڭ ادام كوشىپ كەلگەن.
ال ەلدەن كەتكەندەر اراسىندا جوعارى ءبىلىمدى ازاماتتار باسىم. ولاردىڭ سانى - 621 ادام. تاعى 556 ادامنىڭ ورتا كاسىپتىك ءبىلىمى بار.
ماماندىعىنا قارايتىن بولساق، قازاقستانعا كوبىنە تەحنيكالىق باعىتتاعى ماماندار كوشىپ كەلەدى - 470 ادام. ودان كەيىن ەكونوميكالىق سالا ماماندارى - 120 ادام جانە پەداگوگتەر - 105 ادام.
تەحنيكالىق ماماندار قازاقستاننان كوشىپ كەتكەندەر اراسىندا دا الدىڭعى ورىندا. جارتى جىلدا ولاردىڭ 318 ءى ەلدەن كەتكەن. سونىمەن قاتار 125 ەكونوميست، 85 پەداگوگ، 68 مەديتسينا قىزمەتكەرى جانە 36 زاڭگەر قازاقستاننان قونىس اۋدارعان.
ەسكە سالايىق، قازاقستان Rumavi كومپانياسى جىل سايىن ازىرلەيتىن Global Relocation Index 2026 نۇسقاسى بويىنشا كوشىپ بارۋعا قولايلى ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇزدىك ەل اتانعانىن حابارلاعان ەدىك.
بايان سۇلەيمەن قىزى
Egemen.kz