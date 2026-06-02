قىتايدا قازاقستان ازاماتى ۇستالدى: ءمان-جايى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قىتايدا ۇستالعان قازاقستان ازاماتى ماحمۇتحان شەرنازاروۆقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
Threads-تە قىتايدا بولعان توسىن جاعداي تۋرالى جازبا پايدا بولدى. جازبا اۆتورىنىڭ سوزىنشە، قازاقستان ازاماتى ماحمۇتحان شەرنازاروۆ ق ح ر ازاماتىمەن جانجالعا ىلىككەن.
«توبەلەس سالدارىنان قىتاي ازاماتى قازا تاپتى. قايعىلى وقيعا بولعانىن جوققا شىعارمايمىز، ءبىراق جاعداي ناقتى قالاي بولعانىن ءتۇسىنۋ وتە ماڭىزدى»، - دەپ جازىلعان جازبادا.
سونداي-اق، جازبا اۆتورى وقيعانىڭ ۆيدەوسى بار ەكەنىن دە ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، كادردا قازاقستان ازاماتىنا بىرنەشە ادام تاپ بەرگەنى كورىنەدى.
«ماحمۇتحاننىڭ ارەكەتى ءوز-ءوزىن قورعاۋ سيپاتىندا جاسالعان»، - دەپ جازىلعان جازبادا.
جازبادا قازاقستان ازاماتى قىتايعا جۇمىس ىستەۋگە كەتكەنى دە ايتىلادى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتىنا قاتىستى جاعدايدان حاباردار ەكەنىن مالىمدەدى.
«گۋاڭجوۋ قالاسىنداعى قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعىنا ق ح ر گۋاڭدۇڭ پروۆينسياسىنىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنان رەسمي حابارلاما ءتۇستى. قىتاي تاراپى مالىمەتىنشە، قازاقستان ازاماتى دەنساۋلىققا ادەيى زيان كەلتىرۋگە بايلانىستى ءىس-ارەكەت جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ۆەدومستۆو قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن قىتايدىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنا ساۋال جولدانعانىن مالىمدەدى.
«قازاقستاندىق ديپلوماتتار ۇستالعان ازاماتتىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىستا جانە ءوز قۇزىرەتى شەڭبەرىندە كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىپ جاتىر»، - دەدى س ءى م وكىلى.