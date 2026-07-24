قىتايدا «ۇلى دالا كوشپەلىلەرىنىڭ مادەنيەتى» كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىنداعى جىجياڭ پروۆينسياسىنىڭ مۋزەيىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيىنىڭ «ۇلى دالا كوشپەلىلەرىنىڭ مادەنيەتى» كورمەسىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كورمەگە قويىلعان 279 بىرەگەي ارحەولوگيالىق جادىگەر كوپشىلىكتى قازاقستان اۋماعىن مەكەندەگەن ەجەلگى جانە ورتاعاسىرلىق كوشپەلى حالىقتاردىڭ تاريحىمەن، ونەرىمەن جانە مادەني مۇراسىمەن تانىستىرادى.
اشىلۋ راسىمىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شاڭحاي قالاسىنداعى باس كونسۋلى نۇرلان اققوشقاروۆ، بەيجىڭدەگى قازاق مادەني ورتالىعىنىڭ وكىلدەرى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيىنىڭ باسشىلىعى، قىتاي مۋزەيلەرىنىڭ ديرەكتورلارى، عالىمدار، ارحەولوگتار مەن مادەنيەتتانۋشىلار قاتىستى.
ەكسپوزيتسيا ءۇش تاقىرىپتىق بولىمنەن تۇرادى. وندا قولا داۋىرىنەن باستاپ ورتا عاسىرعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن زەرگەرلىك بۇيىمدار، قارۋ-جاراق، ەڭبەك قۇرالدارى، توريەۆتيكا، كەراميكا جانە ماتا ۇلگىلەرى ۇسىنىلعان. بۇل جادىگەرلەر ساق، ءۇيسىن، عۇن، قاڭلى جانە تۇركى تايپالارىنىڭ مادەنيەتىن جانە ۇلى جىبەك جولى بويىنداعى قالالاردىڭ وركەندەۋ تاريحىن ايشىقتايدى.
كورمەنىڭ ەڭ كورنەكتى جادىگەرلەرىنىڭ قاتارىندا ەسىك قورعانىنان تابىلعان «التىن ادامنىڭ» رەكونسترۋكتسياسى، قاڭلى مەملەكەتىنىڭ اقسۇيەك ايەلى مەن عۇن جاۋىنگەرىنىڭ بەينەلەرى بار. شىلىكتى قورعانىنان، جالاۋلى جانە قارعالى قازىنالارىنان تابىلعان التىن بۇيىمدار، ارىس وزەنى اڭعارى مەن كۇلتوبە قالاشىعىنان الىنعان ارحەولوگيالىق ولجالار، XIII عاسىردىڭ سوڭى - XIV عاسىردىڭ باسىنا جاتاتىن جىبەك ماتالاردىڭ بولىكتەرى دە كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلعان.
كورمەنىڭ اشىلۋى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيى مەن جىجياڭ پروۆينسيالىق مۋزەيى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋدى، ۇلى جىبەك جولىنىڭ تاريحي ەسكەرتكىشتەرىن زەردەلەۋدى، تاجىريبە الماسۋدى جانە ارحەولوگيالىق ەكسپەديتسيالار ۇيىمداستىرۋدى كوزدەيدى.
جوبا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مادەني ىنتىماقتاستىق اياسىندا جانە ەكى ەل اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 35 جىل تولۋى قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلدى.
«ۇلى دالا كوشپەلىلەرىنىڭ مادەنيەتى» كورمەسى جىجياڭ پروۆينسياسىنىڭ مۋزەيىندە 2026 -جىلعى 11-قازانعا دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
وسىعان دەيىن استانادا قىتايدىڭ جىبەك ونەرىن تانىتاتىن حالىقارالىق كوشپەلى كورمە اشىلعان بولاتىن.