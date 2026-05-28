قىتايدا كەدەيلىكتى ازايتۋ جونىندەگى جاھاندىق اليانس قۇرىلدى
استانا. قازاقپارات – 27-مامىر كۇنى بەيجىڭدە وتكەن حالىقارالىق فورۋمدا كەدەيلىكتى ازايتۋ جانە دامىتۋ جونىندەگى جاھاندىق سەرىكتەستىك اليانسىنىڭ قۇرىلعانى جاريالاندى. بىرلەستىكتى قۇرۋعا 54 مەملەكەت پەن توعىز حالىقارالىق ۇيىم باستاماشى بولدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
2026 -جىلعى كەدەيلىكتى ازايتۋ جانە دامىتۋ جونىندەگى جوعارى دەڭگەيلى فورۋمنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ليۋ گوجۋن ەلدىڭ ابسوليۋتتى كەدەيلىكپەن كۇرەستە تابىستى جەڭىسكە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
اليانس جۇمىسىن دامىتۋ ءۇشىن بەيجىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى ب ۇ ۇ ماقساتتارىن ىسكە اسىرۋدى جەدەلدەتۋ، تاجىريبە الماسۋدى كۇشەيتۋ، نارىقتىق تەتىكتەردى دامىتۋ جانە كوپجاقتى ۇيلەستىرۋدى ارتتىرۋدى قامتيتىن 4 نەگىزگى باستاما ۇسىندى. قىتاي دامۋشى ەلدەرگە ساياسي ديالوگ، كادرلاردى وقىتۋ جانە تەحنولوگيالار ترانسفەرى ارقىلى قولداۋ كورسەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ب ۇ ۇ-نىڭ قىتايداعى ۇيلەستىرۋشىسى ستەفەن دجەكسون قىتايدىڭ 800 ميلليون ادامدى كەدەيلىكتەن شىعارۋداعى جەتىستىگىن «تاڭعالارلىق جەتىستىك» دەپ اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاجىريبە ۇيىمنىڭ جاھاندىق دەڭگەيدە كەدەيلىكتى تولىق جويۋعا باعىتتالعان تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنىڭ العاشقى باعىتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، بۇكىل الەم، اسىرەسە عالامدىق وڭتۇستىك ەلدەرى بۇل تاجىريبەنى زەرتتەپ، تاجىريبەدە قولدانۋعا مۇقتاج. ول سونداي-اق بۇگىندە الەم بويىنشا اسا كەدەي جاعدايدا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ادامدار سانى ءدا دال سول 800 ميلليون ادام ەكەنىن ايتتى.
اشىلۋ راسىمىنە كامبودجا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ۆونگسەي ۆيسسيت مەن شىعىس تيمور پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ماريانۋ سابينۋ قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى. ال انتونيۋ گۋتەرريش فورۋمعا قۇتتىقتاۋ حاتىن جولدادى.
ايتا كەتەيىك، ەۋروپا 2050 -جىلعا قاراي كەدەيلىكتى جويۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.