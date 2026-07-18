KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايدا كوشكىن استىنان توعىز ادام قۇتقارىلدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى چۋڭشيڭ وڭىرىندە بولعان كوشكىننەن كەيىن ءۇيىندى استىنان توعىز ادام قۇتقارىلدى. ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى انادولى.

    Девять человек спасли после схода оползня на юго-западе Китая
    Фото: Anadolu

    CGTN تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوشكىن بولعانىن جەرگىلىكتى بيلىك تە راستادى.

    قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان توعىز ادامدى الىپ شىقتى. ولاردىڭ بارلىعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

    وقيعا ورنىندا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. سونداي-اق تابيعي اپات سالدارىنان تۇرعىن ۇيلەرگە زاقىم كەلگەنى حابارلاندى.

    بۇعان دەيىن الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانىنداعى جاڭاتۇرمىس اۋىلىندا «اقساي كارەرى» ج ش س اۋماعىندا اقساي وزەنىنىڭ جاعاسى شايىلىپ، كارەردىڭ سولتۇستىك-باتىس بولىگىندە توپىراق وپىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور