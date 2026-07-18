قىتايدا كوشكىن استىنان توعىز ادام قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى چۋڭشيڭ وڭىرىندە بولعان كوشكىننەن كەيىن ءۇيىندى استىنان توعىز ادام قۇتقارىلدى. ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى انادولى.
CGTN تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوشكىن بولعانىن جەرگىلىكتى بيلىك تە راستادى.
قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان توعىز ادامدى الىپ شىقتى. ولاردىڭ بارلىعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
وقيعا ورنىندا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. سونداي-اق تابيعي اپات سالدارىنان تۇرعىن ۇيلەرگە زاقىم كەلگەنى حابارلاندى.
بۇعان دەيىن الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانىنداعى جاڭاتۇرمىس اۋىلىندا «اقساي كارەرى» ج ش س اۋماعىندا اقساي وزەنىنىڭ جاعاسى شايىلىپ، كارەردىڭ سولتۇستىك-باتىس بولىگىندە توپىراق وپىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.