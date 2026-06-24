قىتايدا ەكس-شەنەۋنىك پارا العانى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - جياڭشي پروۆينسياسىنىڭ نانچان قالاسىنداعى سوت شاڭحاي پارتياسىنىڭ تۇراقتى كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى جۋ جيسوڭدى اسا ءىرى كولەمدە پارا العانى ءۇشىن ەكى جىلعا كەيىنگە قالدىرۋمەن ءولىم جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
تەرگەۋ بارىسىندا ايىپتالۋشى 2003 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىن قىزمەتتىك جاعدايىن جەكە پايداسى ءۇشىن پايدالانعانى انىقتالدى. پارتيالىق جانە مەملەكەتتىك لاۋازىمداردى اتقارا وتىرىپ، ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالارعا بيزنەس جۇرگىزۋگە، قۇرىلىس كەلىسىمشارتتارىن، نەسيەلەر مەن قارجىلاندىرۋ الۋعا كومەكتەسكەن.
زاڭسىز ارەكەتتەرى ءۇشىن شەنەۋنىك جەكە ءوزى نەمەسە دەلدالدار ارقىلى قولما-قول اقشا مەن مۇلىك العان. پارانىڭ جالپى سوماسى 139 ميلليون يۋاننان استى، بۇل 19,46 ميلليون دوللارعا تەڭ.
سوت جۋ جيسوڭدى ەكى جىلعا كەيىنگە قالدىرۋمەن، ساياسي قۇقىقتارىنان ءومىر بويى ايىرۋمەن جانە بارلىق جەكە مۇلكىن تاركىلەۋمەن ءولىم جازاسىنا كەستى. تاركىلەنگەن بارلىق سىبايلاس جەمقورلىق قاراجاتى مەملەكەتكە اۋدارىلدى.
ەكى جىلعا كەيىنگە قالدىرۋ جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلارعا بايلانىستى بەرىلدى. سوتتالۋشى كىناسىن تولىق مويىندادى، وكىنىش ءبىلدىردى جانە بۇرىن بەلگىسىز بولعان سىبايلاس جەمقورلىق ىستەرىن ەرىكتى تۇردە اشتى. بۇرىنعى شەنەۋنىكتىڭ بەلسەندى ىنتىماقتاستىعى زاڭسىز جولمەن الىنعان مۇلىكتىڭ كوپ بولىگىن تاركىلەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
قىتايدىڭ زاڭ تاجىريبەسىندە، ەگەر سوتتالعان ادام ەكى جىلدىق سىناق مەرزىمى ىشىندە جاڭا قىلمىس جاساماسا، شارتتى تۇردە ءولىم جازاسى ادەتتە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋمەن اۋىستىرىلادى. بۇل جازا بولاشاقتا ۇلگىلى مىنەز-قۇلىعىنا بايلانىستى قىسقارتىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قىتايدا سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن تاعى ءبىر ءولىم جازاسى تاعايىندالعانى حابارلانعان بولاتىن.