قىتايدا نەكە راسىمدەرى جاڭارىپ، ۇيلەنۋشىلەر سانى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قىتايدا 6,76 ميلليون نەكە تىركەلىپ، بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 657 مىڭعا ارتتى. ساراپشىلار مۇنى نەكەنى تىركەۋ ءراسىمىنىڭ جەڭىلدەتىلۋىمەن جانە جاس جۇبايلارعا ارنالعان قىزمەتتەردىڭ كەڭەيۋىمەن بايلانىستىرادى، دەپ حابارلايدى Xinhua اگەنتتىگى.
نەگىزگى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - نەكەنى ەندى تىركەلگەن مەكەنجايى بويىنشا ەمەس، ەلدىڭ كەز كەلگەن وڭىرىندە راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرىلۋى. بۇل اسىرەسە تۋعان جەرىنەن الىس جەردە جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن جاقسى جاڭالىق بولدى.
ماسەلەن، شانشي پروۆينسياسىنان كەلگەن جۇپ بەيجىڭنىڭ سيچەن اۋدانىندا نەكەسىن بەس مينۋتقا جەتپەيتىن ۋاقىتتا تىركەگەن. بۇرىن ولار مۇنداي ءراسىم ءۇشىن دەمالىس الىپ، تۋعان وڭىرىنە بارۋعا ءماجبۇر بولاتىن ەدى.
وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنگەننەن بەرى سيچەن اۋدانىندا 27 مىڭعا جۋىق نەكە تىركەلگەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %24,7 عا كوپ. ونىڭ ىشىندە 8300 دەن استامى - ءوڭىرارالىق نەكە. ياعني شامامەن ءاربىر ءۇشىنشى جۇپ بەيجىڭ تۇرعىنى ەمەس.
قىتاي بيلىگى نەكە قيۋ ءراسىمىن رومانتيكالىق سيپاتتا دامىتۋعا دا باسىمدىق بەرىپ وتىر. ەل بويىنشا ساياباقتاردا 525 ارنايى الاڭ جانە كۋالىك بەرەتىن 1330 كوشە پۋنكتى اشىلعان.
قىتايلىقتار ەرەكشە جاقسى كورەتىن 20-مامىر كۇنى سيچەن ورتالىعى 600 دەن استام ءوتىنىم قابىلداعان. سەبەبى قىتاي تىلىندە «5-2-0» ساندارىنىڭ دىبىستالۋى «مەن سەنى سۇيەمىن» دەگەن تىركەسكە ۇقسايدى. وسى كۇنى ورتالىق ماڭىنداعى 60 دۇكەن جاس جۇبايلارعا جەڭىلدىكتەر مەن رومانتيكالىق قىزىقتار ۇسىنعان.
سونىمەن قاتار ەلدە جاس وتباسىلاردى قولداۋ جۇيەسى دە دامىپ كەلەدى. چۇڭچيڭ قالاسىندا نەكە تىركەگەن جۇپتار «جاس جۇبايلاردىڭ العاشقى ساباعىنا» قاتىسىپ، وتباسىلىق قارجى ماسەلەلەرى بويىنشا ءدارىس الادى.
رەفورمالاردىڭ تاعى ءبىر باعىتى - ىسىراپشىل توي داستۇرلەرىمەن كۇرەس. جياڭسۋ، حىنان، انحوي جانە باسقا دا وڭىرلەردە بيلىك قالىڭمالدىڭ شامادان تىس قىمباتتاۋىنا جانە داڭعازا تويلارعا قارسى شارالار قابىلداپ جاتىر.
جىجياڭ پروۆينسياسىنداعى داچيان كەنتىنىڭ باسشىسى چيە چياۋجۇننىڭ ايتۋىنشا، ءبىر تويدىڭ شىعىنى 20-30 مىڭ يۋانعا (شامامەن 2900-4400 دوللار) ازايعان. ال جالپى ۇيلەنۋ شىعىندارى شامامەن %30 عا قىسقارعان.
قازىرگى تاڭدا قىتاي بويىنشا توي داستۇرلەرىن رەفورمالاۋعا ارنالعان 2080 پيلوتتىق الاڭ جانە ۇيلەنۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتايتىن 2045 ارنايى الاڭ بەلگىلەنگەن.
