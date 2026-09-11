قىتايدا كەنە ارقىلى تارايتىن جاڭا ۆيرۋس انىقتالدى
استانا.قازاقپارات - قىتايلىق عالىمدار توبى كەنە ارقىلى تارالاتىن ۆيرۋستىڭ جاڭا ءتۇرىن - ازيالىق ۇزىن اياقتى كەنەنىڭ نايروۆيرۋسىن (ALTNV) انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى The New England Journal of Medicine جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ALTNV ۆيرۋسى باسقا ءبىر اۋرۋدى - ترومبوتسيتوپەنيالىق سيندروممەن جۇرەتىن جەدەل قىزبانى (SFTS) زەرتتەۋ بارىسىندا انىقتالعان.
SFTS دياگنوزى قويىلعان ناۋقاستاردى زەرتتەۋ كەزىندە عالىمدار اۋرۋ قوزدىرعىشى - Dabie bandavirus ۆيرۋسىن ناۋقاستاردىڭ %30 ىنان انىقتاي الماعان. ناتيجەسىندە SFTS بەلگىلەرىنە ۇقساس سيمپتومدار تۋعىزاتىن جاڭا ۆيرۋس بەلگىلى بولدى.
Dabie bandavirus سياقتى ALTNV دە جۇقتىرعان كەنەنىڭ شاعۋى ارقىلى تارالادى. كەنە شاققاننان كەيىن ادامدا السىزدىك پايدا بولىپ، اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسى بۇزىلادى.
Dabie bandavirus تان ايىرماشىلىعى، ازىرگە ALTNV جۇقپاسىنىڭ ولىمگە اكەلەتىنى انىقتالعان جوق. الايدا ەكى ۆيرۋستى قاتار جۇقتىرعان 38 ناۋقاستىڭ 7 ەۋى قايتىس بولدى.
ايتا كەتەيىك، كونگودا ەبولا ىندەتى ءورشىپ بارادى. قاۋىپتى ۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 800 گە تاياعان.
دينارا جاقسىباي قىزى
egemen.kz