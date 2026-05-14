قىتايدا جول قوزعالىسىن رەتتەيتىن روبوتتار پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - مامىر ايىنىڭ باسىنان باستاپ شىعىس قىتايداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنا قاراستى حاڭجۋ قالاسىندا جول قوزعالىسىن باسقارۋعا ارنالعان ينتەللەكتۋالدى روبوتتار جۇمىس ىستەي باستادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
نەگىزگى قيىلىستار مەن ورتالىق كوشەلەردە ينتەللەكتۋالدى باسقارۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان 15 روبوت-رەتتەۋشى قىزمەت اتقارىپ ءجۇر. ولار تۋريستەرگە باعىت-باعدار بەرەدى، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن باقىلايدى جانە كولىك اعىندارىن رەتتەۋگە قاتىسادى.
قىتاي روبوت تەحنيكاسىن بەلسەندى تۇردە دامىتىپ، ينتەللەكتۋالدى روبوتتاردى كولىك جۇيەسىنە، ونەركاسىپكە، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا جانە قالالىق ينفراقۇرىلىمعا ەنگىزىپ جاتىر. ەل اۆتوماتتاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا باسىمدىق بەرىپ، روبوت تەحنيكاسىن ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا قاۋىپ دەڭگەيى وتە جوعارى ايماقتاردا جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان embodied intelligence تەحنولوگياسىمەن جابدىقتالعان ارنايى روبوتتاردىڭ جاڭا كلاسى پايدالانۋعا بەرىلگەن ەدى.
قىتايلىق روبوت تەحنيكاسىن ازىرلەۋشىلەر سونداي-اق ادامعا ۇقساس ماشينالاردى تاجىريبەدە قولدانۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. ولار نازاردى كورنەكى دەمونستراتسيالاردان تۇرمىستىق مىندەتتەردى ورىنداۋعا قاراي اۋىستىرىپ جاتىر. روبوتتاردىڭ تەحنيكالىق بازاسى ايتارلىقتاي دامىعانىمەن، ولاردىڭ «ينتەللەكتى» ءالى دە جەتكىلىكسىز دەڭگەيدە قالىپ وتىر. بولمەنى جيناۋ، ىدىس جۋاتىن ماشينانى تولتىرۋ نەمەسە كيىم بۇكتەۋ سەكىلدى ادام ءۇشىن قاراپايىم سانالاتىن مىندەتتەردىڭ ءوزى روبوتتار ءۇشىن ءالى دە كۇردەلى سىناق بولىپ سانالادى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيادا تولىعىمەن روبوتتار باسقاراتىن مەديتسينالىق زەرتحانا ىسكە قوسىلدى.
ال روبوتوتەحنيكادان وتكەن الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى 12 ماراپاتقا يە بولدى.